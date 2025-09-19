Lula: maioria dos deputados é gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou, em entrevista a um podcast de um canal cristão, o Congresso Nacional e disse que "a maioria dos deputados não é de trabalhadores, não tem compromisso com trabalhadores, são gente de classe média alta que pouco está ligando pro povo".

Ele também afirmou que "o povo desse país tem de entender que a maioria é pobre" e que "povo pobre tem que saber que a maioria (do País) é pobre e não é possível imaginar que um rico vai fazer por eles o que é preciso fazer".

Lula disse que é preciso ter um "olhar carinhoso para os mais pobres" no exercício da Presidência da República, senão "os ricos ficarão com grande parte do Orçamento".

"Por que tem muita gente da classe rica que não gosta do governo? Porque investimos R$ 400 bilhões em políticas de inclusão social. E essa gente gostaria que esse dinheiro fosse para eles", comentou o presidente, na entrevista ao programa Papo de Crente, divulgado no início da tarde desta sexta-feira, 19.

A primeira-dama Janja da Silva também participou da entrevista.