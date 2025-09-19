Topo

Notícias

Lula diz que voltou a ser candidato porque tem 'compromisso de fé de ajudar o povo pobre'

Brasília

19/09/2025 13h25

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, em entrevista a um podcast de um canal cristão, que tem "compromisso de fé de ajudar o povo pobre" e que não divide "a sociedade por religião".

"Não tenho hábito de fazer política tentando dividir a sociedade por religião. Tento unir o povo, respeitando todas as religiões, e conversar sobre políticas públicas que o Estado tem que fazer", disse o presidente na entrevista ao programa Papo de Crente, divulgado no início da tarde desta sexta-feira, 19.

A primeira-dama Janja da Silva também participou da entrevista.

Lula disse que voltou a ser candidato a presidente da República "porque tenho compromisso de fé de ajudar o povo pobre, ninguém tem dúvida, governo para todo mundo, mas tenho preferência pelo povo mais necessitado, porque eles precisam mais do Estado".

O presidente rejeitou a possibilidade de frequentar igrejas e fazer discursos em missas e cultos para se aproximar dos eleitores cristãos. Disse que não fará a igreja de "palanque".

"Não gosto de ir em igreja em época de campanha, porque não acho que a gente deva usar o nome de Deus em vão. (...) Se alguém achar que vou ganhar uma eleição porque vou em uma igreja fazer discurso, esqueça de mim, que não vou fazer. Não me faça usar uma igreja como palanque, não vou utilizar", declarou Lula.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

ONU propõe fechar Unaids em 2026 por cortes de financiamento

Divisão de europeus sobre metas climáticas simboliza riscos à COP30 em Belém

Juiz rejeita processo de US$ 15 bilhões de Trump contra o The New York Times

Caças russos violam espaço aéreo da Estônia, diz governo, que denuncia "audácia sem precedentes"

Derrite: 'Maior ladrão de casas de SP' é preso suspeito de ação no Morumbi

Ciclone provoca virada no tempo, temporais fortes e frio nos próximos dias

Reitor de universidade no Texas deixa o cargo por 'doutrinação transgênero'

O que muda nas regras para cobertura fora do rol da ANS após decisão do STF

Câmara de Representantes dos EUA aprova lei para evitar paralisação do governo

'Dizia que nossa separação seria a morte', diz vítima que fugiu de padrasto

Lula: maioria dos deputados é gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo