Topo

Notícias

Lula recebe Sabino após ultimato do União Brasil para deixar ministério

Lula e o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) posam com camisas do Remo - Divulgação
Lula e o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) posam com camisas do Remo Imagem: Divulgação
Carolina Nogueira e Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

19/09/2025 15h22Atualizada em 19/09/2025 15h25

O presidente Lula (PT) se reúne com o ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta tarde, após o União Brasil dar 24 horas para que seus filiados antecipassem o desembarque do governo, ontem.

O que aconteceu

O prazo foi antecipado com nova exigência aprovada pela Executiva Nacional do União Brasil. Originalmente, o limite para entregar os cargos era até o final do mês. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Sabino cancelou agendas no Pará e retornou a Brasília ontem mesmo. O ministro teve encontros com o presidente da sigla, Antônio Rueda, para tentar reverter a decisão e salvar o cargo.

A decisão do partido foi influenciada após denúncias contra Rueda. A reportagem do UOL com o ICL (Instituto Conhecimento Liberta) mostra as acusações feitas por um piloto de que o chefe da sigla é dono de aviões operados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Rueda nega a acusação.

Integrantes do União enxergam influência do Planalto nas acusações. Em nota, o partido disse que causa "estranheza que essas inverdades venham a público" poucos dias após o a Federação União Brasil - PP determinar o afastamento de seus filiados dos cargos do governo. O bloco é uma das maiores forças no Congresso.

Tal 'coincidência' reforça a percepção de uso político da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer o posicionamento de um partido que adotou posição contrária ao atual governo.
Trecho da nota divulgada pelo União Brasil

A Federação PP e União Brasil anunciou o desembarque do governo durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal). Além de Sabino, a decisão atinge o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA).

Aliados afirmam que Sabino tem resistindo à pressão. Pressionado há um tempo pela bancada na Câmara dos Deputados e por Rueda, havia uma esperança de que conseguisse levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Sabino quer disputar o Senado e esperava ter o apoio de Lula. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula—, ele é ainda um dos ministros mais participativos para a COP30, a ser realizada em Belém em novembro.

PP não fez nova determinação para Fufuca deixar o cargo. Isso dá mais espaço para que o ministro permaneça na pasta. O chefe da pasta de Esportes tem ignorado o prazo de seu partido e chegou a declarar voto em Lula para 2026 durante um evento no Maranhão.

Sabino deu mais espaço ao centrão no governo

Deputado licenciado, assumiu o Ministério do Turismo em agosto de 2023. A entrada de Sabino no governo marcou a "estreia" das mudanças impostas pelo centrão ao governo federal. O ministro foi indicado pelo União Brasil no lugar de Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que na época sinalizou a saída da sigla, mas ficou no partido.

A entrada de Sabino no governo aconteceu em meio a um esforço para conseguir mais apoio no Congresso, em especial na Câmara dos Deputados. O nome do ministro foi chancelado pelo centrão, com apoio do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de quem é aliado.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Casal Macron vai apresentar provas 'científicas' de que primeira-dama é mulher, diz advogado

Milei reconhece que há "pânico político" na Argentina em meio à tempestade financeira

'PEC da Blindagem é um erro que tem que ser derrubado no Senado', diz Caiado; veja entrevista

Zanin, Moraes e Gilmar votam para que só STF autorize buscas no Congresso

Tratado de alto-mar alcança as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor

Número de refugiados cai pela primeira vez na Alemanha desde 2011

Federação Judaica denuncia alta preocupante do antissemitismo na Espanha

Governo Trump planeja US$6,4 bilhões em vendas de armas para Israel, dizem fontes

Lula recebe Sabino após ultimato do União Brasil para deixar ministério

O impasse alemão em torno do reconhecimento de um Estado palestino

Usa VPN? Estudo aponta riscos para usuários