Lula recebe Sabino após ultimato do União Brasil para deixar ministério

O presidente Lula (PT) se reúne com o ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta tarde, após o União Brasil dar 24 horas para que seus filiados antecipassem o desembarque do governo, ontem.

O que aconteceu

O prazo foi antecipado com nova exigência aprovada pela Executiva Nacional do União Brasil. Originalmente, o limite para entregar os cargos era até o final do mês. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Sabino cancelou agendas no Pará e retornou a Brasília ontem mesmo. O ministro teve encontros com o presidente da sigla, Antônio Rueda, para tentar reverter a decisão e salvar o cargo.

A decisão do partido foi influenciada após denúncias contra Rueda. A reportagem do UOL com o ICL (Instituto Conhecimento Liberta) mostra as acusações feitas por um piloto de que o chefe da sigla é dono de aviões operados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Rueda nega a acusação.

Integrantes do União enxergam influência do Planalto nas acusações. Em nota, o partido disse que causa "estranheza que essas inverdades venham a público" poucos dias após o a Federação União Brasil - PP determinar o afastamento de seus filiados dos cargos do governo. O bloco é uma das maiores forças no Congresso.

Tal 'coincidência' reforça a percepção de uso político da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer o posicionamento de um partido que adotou posição contrária ao atual governo.

Trecho da nota divulgada pelo União Brasil

A Federação PP e União Brasil anunciou o desembarque do governo durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal). Além de Sabino, a decisão atinge o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA).

Aliados afirmam que Sabino tem resistindo à pressão. Pressionado há um tempo pela bancada na Câmara dos Deputados e por Rueda, havia uma esperança de que conseguisse levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Sabino quer disputar o Senado e esperava ter o apoio de Lula. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula—, ele é ainda um dos ministros mais participativos para a COP30, a ser realizada em Belém em novembro.

PP não fez nova determinação para Fufuca deixar o cargo. Isso dá mais espaço para que o ministro permaneça na pasta. O chefe da pasta de Esportes tem ignorado o prazo de seu partido e chegou a declarar voto em Lula para 2026 durante um evento no Maranhão.

Sabino deu mais espaço ao centrão no governo

Deputado licenciado, assumiu o Ministério do Turismo em agosto de 2023. A entrada de Sabino no governo marcou a "estreia" das mudanças impostas pelo centrão ao governo federal. O ministro foi indicado pelo União Brasil no lugar de Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que na época sinalizou a saída da sigla, mas ficou no partido.

A entrada de Sabino no governo aconteceu em meio a um esforço para conseguir mais apoio no Congresso, em especial na Câmara dos Deputados. O nome do ministro foi chancelado pelo centrão, com apoio do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de quem é aliado.