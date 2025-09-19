Lucro da Louis Dreyfus cai 14,5% no 1º semestre, para US$ 418 milhões

A Louis Dreyfus Company (LDC), uma das líderes globais na comercialização e no processamento de produtos agrícolas, obteve lucro líquido de US$ 418 milhões no primeiro semestre de 2025 (encerrado em 30 de junho), recuo de 14,5% ante os US$ 489 milhões registrados em igual período de 2024, informou nesta sexta-feira, 19, a companhia. Já a receita líquida ficou em US$ 26,2 bilhões, ganho de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado (US$ 25,6 bilhões).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações continuadas foi de US$ 987 milhões, perda de 6,6% ante 2024.

Em comunicado, a companhia destacou que seu desempenho foi resiliente em um contexto de "desafios globais contínuos". "Graças à agilidade e dedicação de nossas equipes globais, e apesar dos persistentes desafios geopolíticos, regulatórios e ambientais, alcançamos um crescimento contínuo de volume, 4,4% em relação ao ano anterior, e entregamos um desempenho financeiro robusto, mantendo um forte impulso na busca de nossas ambições de crescimento estratégico",afirmou o CEO da LCD, Michael Gelchie.

Segundo a companhia, o aumento nos volumes foi parcialmente compensado pelos menores preços médios de venda das principais commodities comercializadas, com exceção do café e do suco. Quanto às vendas líquidas do segmento da cadeia de valor, houve queda de 1,1% na comparação anual, principalmente por causa do ambiente de preços mais baixos para produtos de grãos e oleaginosas.

A plataforma de Grãos & Oleaginosas embarcou volumes maiores em relação ao ano anterior, especialmente milho, impulsionada pela forte demanda da China, disse a LDC. Já o aumento nas vendas líquidas da plataforma de Sucos foi impulsionado pelos preços médios de venda mais altos, parcialmente compensados por menores volumes embarcados.

As vendas líquidas da plataforma de café aumentaram, impulsionadas tanto pelos maiores volumes embarcados quanto pelos preços médios de venda mais altos em comparação com o mesmo período de 2024, disse a empresa.

A Companhia Cacique de Café Solúvel do Brasil - adquirida no ano passado - também contribuiu para o crescimento das vendas líquidas, destacou a LDC. Já as plataformas de algodão, arroz e açúcar registraram queda nas vendas líquidas, por causa da redução tanto nos volumes embarcados quanto nos preços médios de venda.

A empresa ressaltou, também, os investimentos no período, com a construção de novas unidades de processamento de oleaginosas no Canadá e nos EUA, além de ampliar a capacidade de originação de grãos e oleaginosas na Argentina.

No Brasil, a LDC expandiu sua unidade de processamento de café em Varginha (MG) e impulsionou sua capacidade de exportação de açúcar com a construção de um novo terminal de transbordo intermodal em Pederneiras (SP), inaugurado em agosto, destacou em nota. Além disso, companhia introduziu os sucos engarrafados Montebelo Brasil nos mercados da Indonésia, Alemanha e Portugal.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado