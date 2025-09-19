Kashkari, do Fed, diz considerar apropriado mais dois cortes nos juros este ano

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta sexta-feira que apoiou a decisão desta semana de cortar os juros básicos dos EUA em 0,25 ponto percentual e que considera que cortes do mesmo porte em cada uma das duas últimas reuniões do Fed no ano seriam apropriados.

Em junho, Kashkari achava que dois cortes de 0,25 ponto na taxa de juros seriam suficientes para este ano, mas uma queda na criação de empregos desde então, que só pode ser parcialmente explicada pela queda da imigração e provavelmente sinaliza o enfraquecimento da demanda por mão de obra, ajudou a mudar sua opinião, disse ele em um ensaio.

"Acredito que o risco de um aumento acentuado no desemprego justifica que o comitê tome alguma medida para apoiar o mercado de trabalho", escreveu Kashkari, acrescentando que agora ele também acha que há baixo risco de um aumento acentuado na inflação devido às tarifas.

"A menos que haja um grande aumento nas taxas tarifárias daqui para frente ou algum outro choque no lado da oferta, é difícil para mim ver a inflação subindo muito mais do que 3%, dadas as taxas tarifárias anunciadas e a participação relativamente pequena de produtos importados no consumo geral dos EUA."

As importações respondem por cerca de 11% do PIB dos EUA.

As preocupações de que as tarifas poderiam reacender a inflação impediram o Fed de reduzir as taxas de juros durante todo o ano. Porém, na quarta-feira, o banco central decidiu reduzir a taxa para a faixa de 4,00% a 4,25%, depois que dados recentes mostraram que os ganhos mensais de emprego caíram drasticamente e a taxa de desemprego subiu para 4,3%.

O corte na taxa era amplamente esperado. E, com exceção de Stephen Miran, o mais novo diretor do Fed, que discordou a favor de um corte maior na taxa, e de um dos sete presidentes de banco do Fed sem direito a voto, cuja projeção da trajetória da taxa indicou uma preferência por manutenção dos juros, o corte teve amplo apoio dentro do Fed.

O que o Fed deve fazer em seguida, entretanto, não está tão claro, refletindo o que o presidente Jerome Powell disse na quarta-feira ser uma situação "desafiadora" em que o desemprego pode aumentar, mas a inflação também, deixando o banco central com uma escolha difícil sobre a qual risco responder.

"Para mim, o risco mais provável é um rápido enfraquecimento adicional do mercado de trabalho", disse Kashkari ao explicar por que acredita que o Fed deve reduzir sua taxa de juros para 3,50% a 3,75% até o final do ano.

Se o mercado de trabalho se mostrar mais resiliente ou se a inflação aumentar inesperadamente, disse ele, "devemos estar preparados para fazer uma pausa ou manter nossa taxa de juros. Continuo até mesmo aberto a aumentar ainda mais a taxa de política monetária se as condições econômicas assim o justificarem".

Ao mesmo tempo, disse ele, o Fed poderá reduzir as taxas mais rapidamente se o mercado de trabalho enfraquecer mais rápido do que o esperado.

A opinião de Kashkari de que o Fed provavelmente deveria cortar as taxas mais duas vezes este ano é compartilhada por oito de seus colegas do banco central dos EUA, segundo previsões publicadas na quarta-feira.

No entanto, outros oito formuladores de política monetária acham que o Fed provavelmente deve cortar apenas mais uma vez ou não cortar nada, de acordo com as mesmas previsões.

Essa opinião sugere mais cautela com relação à inflação.

Kashkari disse acreditar que a taxa neutra de juros subiu para 3,1%, o que implica que a política monetária do Fed não está tão rígida quanto ele pensava anteriormente. Isso também sugere, segundo ele, que mesmo que o Fed inicie uma série de cortes nas taxas, os juros de longo prazo podem não cair muito em resposta, oferecendo pouco alívio para o mercado imobiliário.

