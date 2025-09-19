Topo

Juiz rejeita processo bilionário de Trump contra o The New York Times

Donald Trump em pronunciamento sobre a morte de Charlie Kirk - Reprodução/Truth Social
19/09/2025 13h50

Um juiz federal da Flórida rejeitou hoje uma ação de difamação de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 80 bilhões) movida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o The New York Times.

A denúncia de 85 páginas apresentada por Trump em 15 de setembro contra o The New York Times é "inadequada e inadmissível", pois viola regras processuais, declarou o juiz Steven Merryday em seu parecer.

"Está rejeitada com permissão para ser modificada em até 28 dias", em um formato não superior a 40 páginas, segundo o texto da decisão.

O juiz destacou o grande número de acusações e queixas infundadas contra o jornal.

No processo contra o jornal, quatro de seus jornalistas e uma empresa editora, Trump denuncia a publicação de um "livro depreciativo" sobre a origem de sua fortuna e "três artigos falsos, maliciosos, difamatórios e depreciativos".

O jornal americano respondeu afirmando que o processo é "infundado". "Não se baseia em nenhuma reivindicação legal legítima e seu único propósito é amordaçar e desencorajar o jornalismo independente", acrescentou.

Trump entrou com este processo após o The New York Times publicar artigos sobre uma suposta carta de aniversário que o presidente enviou em 2003 a Jeffrey Epstein, um empresário encontrado morto na prisão em 2019, antes de seu julgamento por exploração sexual.

