Juiz rejeita ação de US$15 bi de Trump contra New York Times, citando conteúdo impróprio

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Um juiz federal rejeitou nesta sexta-feira a ação de difamação de US$15 bilhões movida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o New York Times por causa de seu conteúdo, chamando-o de um esforço "decididamente impróprio e inadmissível" para atacar seus adversários.

O juiz distrital Steven Merryday disse que Trump violou uma regra de procedimento civil federal ao não oferecer uma declaração curta e clara do motivo pelo qual ele deveria prevalecer sobre o Times, quatro de seus repórteres e a editora Penguin Random House.

Ele criticou o presidente por, em vez disso, encher sua queixa de 85 páginas com declarações desnecessárias elogiando seus sucessos e seu "brilhantismo singular", atacando os críticos e até mesmo defendendo seu pai.

"Uma queixa não é um fórum público para vitupérios e invectivas -- não é uma plataforma protegida para se enfurecer contra um adversário", escreveu Merryday, nomeado pelo ex-presidente republicano George H.W. Bush.

O juiz de Tampa, na Flórida, deu a Trump 28 dias para apresentar uma queixa emendada "de maneira profissional e digna" com não mais de 40 páginas.

TRUMP PLANEJA SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO JUIZ

Um porta-voz da equipe jurídica de Trump disse em um comunicado: "O presidente Trump continuará a responsabilizar as fake news por meio desse poderoso processo contra o New York Times, seus repórteres e a Penguin Random House, de acordo com a orientação do juiz sobre logística".

Em um comunicado separado, um porta-voz do Times disse: "Acolhemos com satisfação a rápida decisão do juiz, que reconheceu que a queixa era um documento político e não um processo legal sério".

A Penguin Random House disse que aplaudiu a rejeição, citando a descrição do juiz sobre a queixa como imprópria e inadmissível.

Trump tem recorrido aos tribunais como parte de sua campanha para conter reportagens e comentários que considera injustos com ele.

Trump processou três artigos e um livro de dois dos repórteres do Times. Ele acusou os réus de difamá-lo antes da eleição presidencial de 2024 com o objetivo de sabotar sua campanha e denegrir sua reputação de empresário bem-sucedido.

QUEIXA FOI LONGE DEMAIS AO DEFENDER ALEGAÇÃO DE TRUMP

Em um despacho de quatro páginas, Merryday disse que demandantes como Trump devem "de forma justa, precisa, direta, sóbria e econômica" dizer aos réus nas queixas por que estão sendo processados.

A queixa de Trump dizia que os réus "odeiam infundadamente o presidente Trump de uma forma perturbada" e que suas ações "representam um novo nível jornalístico baixo para a 'Senhora Cinzenta' irremediavelmente comprometida e manchada", um apelido para o Times.

Também alegou que o próprio Times estava "perturbado" por endossar a democrata Kamala Harris para presidente.

“Embora os advogados tenham um mínimo de liberdade expressiva ao apresentar a reivindicação de um cliente”, escreveu Merryday, “a queixa nesta ação ultrapassa em muito o limite externo dessa liberdade”.