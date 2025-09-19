Jantar de Trump com família real terminou com vinho português de R$ 12 mil

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, recebeu um tratamento de gala no jantar oferecido pelo rei Charles e a rainha Camilla, no Castelo de Windsor, durante a semana, com direito a um vinho português avaliado em cerca de R$ 12 mil.

O que aconteceu

No digestivo pós-jantar foi servido um vinho do Porto de 1945, da casa Warre's. O ano escolhido foi uma homenagem ao primeiro mandato de Donald Trump como 45º presidente. Além dele, um Grande Champagne 1912 foi servido como lembrança ao ano de nascimento da mãe do norte-americano, segundo o New York Times.

A garrafa do vinho pode ser encontrada na internet. No site, "Garrafeira Nacional", a bebida aparece com o seguinte preço: R$ 12.197,36. Porém, não está disponível para a venda no momento.

Na descrição, o site informa o ano da colheita do vinho do Porto, 1945. E vai além: a marca pertence ao produtor Symington Family Estates e soma 20% de teor alcoólico, de acordo com a ficha técnica apresentada.

Porto Vintage Warre's 1945 Imagem: Reprodução/Garrafeira Nacional

Cerca de 160 convidados participaram do jantar luxuoso no Castelo de Windsor. A recepção organizada pelo governo britânico e a família real reuniu nomes como o secretário de estado dos EUA, Marco Rubio, Melania Trump, Príncipe William e Kate Middleton. O encontro teve até a presença de nomes ligados à tecnologia, casos de Tim Cook, executivo-chefe da Apple, e Sam Altman, executivo-chefe da Open AI.

O menu foi escrito em francês, o idioma habitual em jantares de Estado. Veja, abaixo, o que foi servido:

Panna Cotta de Cresson et Oeufs de Caille sur Sablé de Parmesan (panna cotta de agrião de Hampshire com bolinhos de parmesão e salada de ovo de codorna); Ballotine (carne desossada) de frango envolto em abobrinhas (Ballotine de frango orgânico de Norfolk envolto em abobrinhas, com tomilho e molho); Bombe Glacée Cardinal (bomba de sorvete de baunilha com interior de sorvete de framboesa Kentish e ameixas Victoria levemente escaldadas); A carta de vinhos contou com: Wiston Estate, Cuvée, 2016; Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018; Vinhedos Ridge, Monte Bello, 2000; Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998.