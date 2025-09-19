Ivan Valente: Motta pode pautar IR, mas não será votado antes da anistia

A votação do novo Imposto de Renda só deve acontecer depois da decisão sobre a anistia aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, disse o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O projeto prevê isenção total até R$ 5 mil e parcial até R$ 7.350, mas segue travado por negociações políticas na Câmara. Parlamentares criticam o uso do IR como moeda de troca, em meio a pressões do centrão e da oposição.

Motta pode pautar, mas ela não será votada antes da anistia. Fui da Comissão Especial do Imposto de Renda. Nós votamos o relatório do [Arthur] Lira [ex-presidente da Câmara] na última semana antes do recesso. Ele prometeu botar na pauta na primeira semana de agosto. Foi tudo votado por unanimidade.

Eles não querem que os ricos paguem a conta, mas ele manteve os 10% de taxação, para quem ganha R$ 1,2 milhão por ano. Estava tudo acertado. O que virou o Imposto de Renda? Moeda de chantagem, como o centrão faz sempre e como o Lira é especialista. Ivan Valente, deputado federal (PSOL-SP)

Valente criticou o adiamento da votação e aponta que pautas de interesse dos trabalhadores costumam ser postergadas em ano pré-eleitoral.

A pauta dos trabalhadores é sempre a última e as perversas assumem a frente. Eu vejo isso dentro do seguinte movimento. Vamos caminhando para o fim do ano e para as eleições de 2026. A tentativa de criar um caos econômico e político, através também de enxurrada de fake news, é uma meta deles.

A extrema direita faz isso de cara aberta, por isso que a regulação das redes é o terror deles. E o centrão sabe que precisa de fake news também, para dizer que é liberdade de expressão, coisas do tipo. É mentira. Ivan Valente, deputado federal (PSOL-SP)

'Blindagem é tapa na cara do Judiciário', afirma Ivan Valente

A aprovação da PEC da Blindagem representa autoproteção do Congresso e hostilidade ao STF, diz Ivan Valente; ele aponta articulação do centrão com a extrema direita para ampliar foro e limitar o Supremo, além de críticas à polarização política.

Olhando a barbárie que vivemos no Congresso essa semana, eu pergunto: há aquela frase de 'o Brasil não é para amadores'; e o Congresso Nacional, é para quem? Porque o cidadão, que trabalha e quer que o Congresso represente o povo, vê aquelas votações para blindar deputado de qualquer crime comum.

A imunidade parlamentar já está lá contemplada por opiniões e votos. Agora se trata de assassinato, corrupção, racismo, fraude de emenda parlamentar, pedofilia, qualquer crime. Eles querem aliciar e determinar se abrem, quando abrem e quem julga. É um tapa na cara do Judiciário brasileiro? É a mancomunação de um projeto entre o centrão e a extrema direita no nosso país para criar uma ideia de que o parlamento na divisão de poderes é o centro.

Motta é hoje uma figura desmoralizada. É um lacaio do Lira e do Eduardo Cunha, que está nos bastidores. Tudo que eles arrumaram essa semana tiraram do bolso do colete da gestão Cunha. Essa questão do interstício que eles perderam no voto secreto é através de uma picaretagem que se criou jurisprudência. Essa aliança entre centrão e extrema direita é perversa, combinada. E ela, na verdade, hostiliza o Supremo Tribunal Federal. Ivan Valente, deputado federal (PSOL-SP)

