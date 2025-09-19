Topo

Notícias

Israel promete empregar 'força sem precedentes' na Cidade de Gaza e exige saída de moradores

19/09/2025 07h27

O Exército israelense alertou nesta sexta-feira (19) que empregará uma "força sem precedentes" na Cidade de Gaza e exigiu que os moradores fujam para o sul, depois de anunciar o fechamento de uma rota de saída provisória aberta 48 horas antes.

"A partir deste momento, a estrada Salah al-Din está fechada ao tráfego na direção sul. As Forças de Defesa de Israel continuarão atuando com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas", escreveu o porta-voz militar israelense em língua árabe, Avichay Adraee, na rede social X.

A única rota possível em direção ao sul é seguir pela rua Al-Rashid, acrescentou. Ele pediu aos moradores que "aproveitem esta oportunidade e se unam às centenas de milhares de residentes da cidade que seguiram para o sul, para a zona humanitária".

my-acc/avl-sag/pb/fp/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Irã diz que apresentou proposta de programa nuclear 'justa' para evitar retomada de sanções

Após dias calor, SP pode ter chegada de frente fria com, chuvas de granizo e ventos fortes

Israel fecha passagem da Cisjordânia para Jordânia após ataque mortal

Congresso deixa de lado pautas urgentes para debater anistia

Autoridades palestinas prendem suspeito de ataque antissemita na França em 1982

Israel promete empregar 'força sem precedentes' na Cidade de Gaza e exige saída de moradores

Corpos de homens que foram de SP ao PR cobrar dívida são achados

Governo francês se opõe ao hasteamento de bandeiras palestinas em prefeituras

PEC da Blindagem pode barrar ações contra corrupção no uso de emendas

Macron confronta Netanyahu e chama ofensiva em Gaza de 'fracasso'

Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação