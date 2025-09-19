Topo

Israel pede ao mundo que impeça o Irã de desenvolver uma bomba atômica, após reimposição de sanções

19/09/2025 12h23

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, apelou ao mundo, nesta sexta-feira (19), para impedir que o arqui-inimigo Irã adquira armas nucleares, após o Conselho de Segurança da ONU ter votado pela reimposição das sanções contra Teerã. 

"Um Irã com armas nucleares significaria que o regime mais perigoso possuiria a arma mais perigosa, minando drasticamente a estabilidade e a segurança globais. O objetivo da comunidade internacional deve permanecer inalterado: impedir que o Irã adquira capacidades nucleares", publicou Gideon Saar no X.

O Conselho de Segurança da ONU votou pela reimposição de sanções contra o Irã a pedido do Reino Unido, França e Alemanha, após terem acusado o país de violar os termos do acordo histórico de 2015 que as suspendeu em troca de restrições às suas atividades nucleares.

