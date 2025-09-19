Irmãos separados em sequestro por janela de trem se encontram após 50 anos

Peter Macdonald, 58, tinha apenas 2 meses quando foi retirado à força do colo da mãe pelo pai, através da janela de um trem. A mulher fugia com os filhos para outra cidade em busca de paz e segurança. O homem não quis criar a criança e a deixou em um orfanato. Só na vida adulta, com a ajuda das filhas, Peter conseguiu reencontrar o irmão mais velho — que tinha dois anos na época.

O que aconteceu

Irmãos foram separados em estação ferroviária de Preston, no norte da Inglaterra. Peter já estava dentro do trem com sua mãe e o irmão, Trevor, de dois anos, quando seu pai surgiu de forma inesperada na plataforma. O homem estendeu a mão pela janela e conseguiu tirar Peter, que estava nos braços de sua mãe. Em seguida, o trem seguiu para Londres.

Falecimento da esposa de Peter o incentivou a procurar a família. De acordo com o site britânico "Daily Mirror", uma das filhas entrou em contato com o programa de TV britânico especializado em reunir famílias, chamado "Long Lost Family" (Família desaparecida há muito tempo, em tradução livre).

Meu pai me arrancou dos braços da minha mãe. Eu tinha dois meses e meio. Nunca mais vi minha mãe. Aquela foi a última vez que estive com meu irmão Trevor. Sempre quis encontrá-lo Peter Macdonald

Peter descobriu que tinha uma família — pai, mãe e irmão — no orfanato, por volta dos sete anos. Contudo, ele demorou para entender o significado daquela revelação. "Naquele momento, aquilo simplesmente passou batido. Eu era muito novo para entender. Só realmente caiu a ficha quando eu tinha 13 ou 14 anos. Foi então que comecei a ficar curioso e a fazer perguntas, mas as respostas não existiam", disse.

Mesmo tendo formado uma família, ele sonhava em encontrar o irmão. Além das duas filhas — uma delas responsável por ajudar na busca do parente desaparecido —, ele também tem quatro netos. "Trevor está na minha mente há mais de 50 anos", afirmou à reportagem.

A produção fez uma busca pelo nome do irmão, Trevor, em diversos bancos de dados. Após muita análise, encontrou três possíveis candidatos. Um deles se lembrava de ter um irmão mais novo que fora separado da mãe ainda bebê.

O reencontro com a mãe nunca aconteceu. Ela morreu há 18 anos, mas, segundo Trevor, nunca esqueceu o filho sequestrado. Na semana de sua morte, pediu que ele continuasse a procurar o irmão e que jamais desistisse.

A primeira coisa que passa pela sua cabeça é a raiva. Você se pergunta: por quê? Por que você me deixou? Por que não voltou? Depois que descobri que ela havia falecido, pensei em deixar o programa. Senti que não conseguiria continuar porque tinha medo do que viria a seguir, de talvez descobrir que Trevor também havia falecido — e eu não queria procurar mais ninguém Peter Macdonald

Trevor afirma que falar do irmão era doloroso para a mãe. "Mamãe era uma pessoa muito rígida, o dinheiro era curto, tudo era difícil. Eu sabia sobre o meu irmão. Sei da existência dele, desde que tinha uns nove ou dez anos. Minha mãe não falava muito sobre ele, mas, quando falava, muitas vezes se perguntava como ele estava", disse.

Trevor ficou extasiado com o reencontro. Segundo a reportagem, ele disse que foi como se tivesse consumido drogas, tamanha a sensação de êxtase — mesmo sem nunca ter usado entorpecentes.

O abraço aconteceu no dia do aniversário da mãe. Os irmãos se emocionaram muito ao se reverem após 50 anos. Hoje, Peter trabalha como pintor de casas, e Trevor é carpinteiro.