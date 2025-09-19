Topo

Irã considera 'ilegal' a reimposição de sanções pelo Conselho de Segurança da ONU

19/09/2025 12h33

O embaixador do Irã na ONU reagiu com indignação à votação desta sexta-feira (19) do Conselho de Segurança para reimpor sanções a Teerã por seu programa nuclear e a classificou como "ilegal". 

"A ação de hoje é precipitada, desnecessária e ilegal. O Irã não reconhece nenhuma obrigação de implementá-la", disse Amir Saeid Iravani ao Conselho de Segurança da ONU, descrevendo-a como uma "política de coerção".

