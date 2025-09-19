Topo

Ipiranga espera novas fases "importantes" da operação Carbono Oculto

19/09/2025 10h13

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de postos Ipiranga, do grupo Ultra, espera novas fases importantes da operação Carbono Oculto, contra grupos que atuam na distribuição ilegal de combustíveis no país, disse nesta sexta-feira o presidente da companhia, Leonardo Linden.

"Nunca vi operação tão relevante, pela capacidade de coordenação entre os agentes do setor, e isso fez com que ela tenha sido muito ampla, mas não dá para parar aqui", afirmou o executivo em apresentação do grupo Ultra a investidores.

"A investigação está em curso, imaginamos que terão outras fases importantes para o negócio, para que possamos construir um ambienter mais simétrico e que incentive mais as companhias que trabalham certo no setor", disse Linden.

Segundo ele, os alvos da operação Carbono Oculto, lançada no final de agosto por diversos órgãos públicos em vários Estados do país, têm uma participação de 7% no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e 33% do mercado de etanol do Estado de São Paulo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

