'Mais fino do que uma pilha palito': impressões sobre o novo iPhone Air

O celular mais fino e leve já feito pela Apple está em nossas mãos: o iPhone Air. O Guia de Compras UOL teve acesso antecipado ao lançamento ontem (18) e pode comprovar que o modelo é mais fino do que uma pilha palito, a AAA.

As vendas oficiais do Air e da nova linha iPhone 17 começam hoje (19), com preços a partir de R$ 7.999. As cores disponíveis da versão Air são branco, dourado, azul e cinza.

O iPhone Air tem 10% de desconto na Amazon, custando a partir de R$ 9.449,10 (à vista no Pix).

Como é o iPhone Air de perto

Todas as cores do iPhone Air Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Ultrafino... mesmo! 5,6 milímetros de espessura agrupam uma série de componentes eletrônicos capazes de transformar o celular em um computador de bolso (como já vemos há um tempo nos celulares top de linha).

Nos primeiros minutos de contato com o iPhone Air, de titânio, já dá para sentir uma grande diferença pegada, que envolve o tamanho, peso (ele tem 165g) e usabilidade da tela (de 6,5 polegadas).

E depois de algumas horas segurando, usando e analisando sua estrutura, foi levemente difícil reacostumar a mexer nos celulares que estavam por perto, como o iPhone 13, iPhone 16 Plus e o Galaxy S25 Ultra.

iPhone Air e iPhone 17 Pro Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

O mais resistente de toda a linha. A Apple destacou durante encontro com jornalistas brasileiros que o modelo não tem como foco ser apenas um telefone muito fino. Essa estrutura nova precisou ganhar um reforço de resistência para evitar, por exemplo, que o iPhone Air entortace no bolso.

Por esse motivo a empresa conseguiu desenvolver o smartphone mais resistente de todos — comparando com outros modelos da marca vendido atualmente.

Na parte da frente, o celular é protegido com Ceramic Shield 2 (mais resistênte a arranhões), enquanto a parte traseira é protegida em Ceramic Shield.

iPhone Air (esq.) e iPhone 17 Pro Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Com esse design interno e concentrando as câmeras, alto-falante e silício na parte superior do aparelho, ter um espaço para uma bateria maior foi possível, de acordo com a Apple.

Tela com atualização rápida. O aparelho possui uma tela Super Retina XDR de 6,5 polegadas, com resolução de 2.736 x 1.260 pixels e brilho máximo de 1000 nits (medida de luminosidade).

Traseira do iPhone Air Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Diferentemente do iPhone 16 (60 Hz), o Air tem tela com taxa de atualização adaptativa que chega até 120 Hz (chamada ProMotion pela Apple). Isso significa que, quando é preciso que cenas e animações sejam exibidas com maior fluidez e velocidade no display (como em jogos), o celular faz esses ajustes automaticamente em segundos.

Se você estiver lendo um livro no telefone, situação em que isso não é preciso, o iPhone reduz essa taxa de frequência, o que ajuda a economizar bateria.

Câmera traseira do iPhone Air Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Câmera traseira funciona como duas em uma. O sistema de câmera principal desse celular atua com um sensor principal de 48 MP, que também desempenha o papel de lente wide e teleobjetiva, tendo estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor e suporte para fotos de alta resolução, de acordo com a Apple.

Distâncias focais são de 28 mm e 35 mm

Níveis de zoom ficam divididos em duas partes: 1x e 2x (o iPhone 17 Pro e o 17 Pro Max chegam até 8x de aproximação numa cena).

Pelo pouco tempo em posse do aparelho, não foi possível ainda explorar esse conjunto, mas a empresa promete versatilidade e fotos com alta qualidade, mesmo que ele tenha uma única lente. A partir do review e dos nossos testes aprofundados saberemos se isso será mais do que uma promessa.

Câmera de selfie ganhou resolução e funções. No lugar de 12 MP do iPhone 16, agora são 18 MP na lente frontal.

Assim como nos irmãos da linha iPhone 17, o Air também oferece o recurso que permite a captura de fotos na horizontal ou vertical sem precisar mover o telefone de lugar.

Basta apertar um botão ou deixar esse reconhecimento automático (exemplo: se mais pessoas aparecerem no enquadramento, o iPhone automaticamente amplia o campo de captura da foto).

Além disso, é possível gravar com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo ao utilizar o recurso Captura Dupla. Antes isso era possível só com ajuda de aplicativos externos.

Bateria promete até 27 horas de reprodução de vídeo. No iOS 26, o novo Modo de Consumo Adaptável registra o consumo médio do usuário e conserva a energia de forma inteligente, permitindo que a bateria dure ao longo do dia.

Novo iPhone Air Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Fino com alto desempenho. Ele é equipado com o chip A19 Pro (o mesmo dos modelos iPhone 17 Pro), que conta com uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) para melhorar o desempenho das tarefas do dia a dia, além da GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators para manter a qualidade dos gráficos, principalmente em jogos.

Há também o N1, novo chip para rede sem fio que permite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. O celular possui o modem C1X, que permite usar o 5G e consumir menos bateria.

Com certificação IP68, o celular é resistente a respingos, poeira e submersão na água em até seis metros de profundidade por 30 minutos, assim como modelos mais antigos da Apple.

Só aceita chip virtual de telefonia e internet. Por ser ultrafino, a linha Air não tem a bandeja de chip físico.

Por que não chamar de iPhone 17 Air?

Segundo a empresa, a decisão se deu pelo fato de a linha Air ser única, por inaugurar toda uma geração de tecnologias e estrutura ultrafina capaz de agrupar diversos componentes eletrônicos para melhor eficiência de um smartphone.

Perguntas que não querem calar

Será que essa estrutura ultrafina é tão resistente como prometem?

A nova bateria é mesmo mais inteligente a ponto de não nos deixar na mão (como alguns iPhones antigos que não conseguem durar um dia completo de uso?)

Apesar de um sistema atualizado em termos de estrutura e software, a única câmera presente no iPhone Air será suficiente para quem tira muitas fotos com o telefone?

O modelo exige alto investimento. O que o fará se destacar (além de ser ultrafino) a ponto de convencer os consumidores de que ele vale a pena no lugar do iPhone 17, que custa menos, tem duas câmeras e possui tecnologias parecidas?

Essas e outras perguntas serão exploradas ao longo dos testes nas próximas semanas.

iPhone 17

Além do iPhone Air, a Apple também lançou o iPhone 17, iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max. Confira os preços de hoje:

