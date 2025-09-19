Topo

Notícias

IBP: Petrobras vence prêmio OTC Brasil com Búzios 7: 'novo referencial para indústria'

Rio

19/09/2025 11h55

O Projeto Búzios 7, da Petrobras, foi reconhecido pelo Distinguished Achievement Award, premiação do setor de energia offshore que reconhece indivíduos e organizações que geram impacto duradouro na indústria. A plataforma tipo FPSO Almirante Tamandaré (navio que produz, transporta e armazena petróleo) - Búzios 7 - trouxe inovações tecnológicas que estabeleceram novos referenciais para a indústria", destaca o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

A entrega da homenagem será feita na Offshore Technology Conference (OTC Brasil 2025), em outubro, no Rio de Janeiro.

O projeto atingiu em agosto o recorde de produção de 225 mil barris de petróleo/dia, maior vazão da história da Petrobras, A plataforma entrou em operação em fevereiro, no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos.

Ao todo, são 15 poços, 7 produtores de óleo, 6 injetores de água e gás, 1 conversível (produtor e injetor) e 1 injetor de gás, interligados à plataforma por meio de uma infraestrutura submarina.

Além da companhia, Ronaldo Rossi foi reconhecido pelo Distinguished Achievement Award.

Com mais de 30 anos de experiência projetando sistemas de ancoragem, Rossi liderou e participou de pesquisas inovadoras no CENPES, centro de pesquisa da Petrobras, e dedicou mais de 40 anos à formação de novas gerações de engenheiros.

"O trabalho pioneiro de Ronaldo Rossi e o excepcional resultado da Petrobras com o Búzios 7 são exemplos de como o Brasil continua a estabelecer referenciais globais, moldando o futuro da energia offshore com soluções sustentáveis e de alto impacto", afirma Roberto Ardenghy, presidente do IBP, por meio de nota.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Trump diz ter havido progresso após conversa com Xi sobre TikTok e comércio, se reunirão em breve

Corpo de idosa brasileira é encontrado em mata na Argentina; 3 foram presos

BB já liberou R$ 40 bilhões em financiamentos na safra 2025/26

Irã considera 'ilegal' a reimposição de sanções pelo Conselho de Segurança da ONU

França: sindicatos pressionam governo para abandonar medidas de economia e prometem novos protestos

Câmara dos EUA aprova projeto para evitar paralisação do governo e texto vai ao Senado

Padrasto mantém enteada em cárcere privado por 22 anos

Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi

Trump diz que se reunirá com Xi na cúpula da Apec e viajará para a China no ano que vem

Xi diz a Trump que tema do TikTok deve ser resolvido segundo as 'regras de mercado' (mídia oficial)

Israel pede ao mundo que impeça o Irã de desenvolver uma bomba atômica, após reimposição de sanções