IBP: Petrobras vence prêmio OTC Brasil com Búzios 7: 'novo referencial para indústria'

O Projeto Búzios 7, da Petrobras, foi reconhecido pelo Distinguished Achievement Award, premiação do setor de energia offshore que reconhece indivíduos e organizações que geram impacto duradouro na indústria. A plataforma tipo FPSO Almirante Tamandaré (navio que produz, transporta e armazena petróleo) - Búzios 7 - trouxe inovações tecnológicas que estabeleceram novos referenciais para a indústria", destaca o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

A entrega da homenagem será feita na Offshore Technology Conference (OTC Brasil 2025), em outubro, no Rio de Janeiro.

O projeto atingiu em agosto o recorde de produção de 225 mil barris de petróleo/dia, maior vazão da história da Petrobras, A plataforma entrou em operação em fevereiro, no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos.

Ao todo, são 15 poços, 7 produtores de óleo, 6 injetores de água e gás, 1 conversível (produtor e injetor) e 1 injetor de gás, interligados à plataforma por meio de uma infraestrutura submarina.

Além da companhia, Ronaldo Rossi foi reconhecido pelo Distinguished Achievement Award.

Com mais de 30 anos de experiência projetando sistemas de ancoragem, Rossi liderou e participou de pesquisas inovadoras no CENPES, centro de pesquisa da Petrobras, e dedicou mais de 40 anos à formação de novas gerações de engenheiros.

"O trabalho pioneiro de Ronaldo Rossi e o excepcional resultado da Petrobras com o Búzios 7 são exemplos de como o Brasil continua a estabelecer referenciais globais, moldando o futuro da energia offshore com soluções sustentáveis e de alto impacto", afirma Roberto Ardenghy, presidente do IBP, por meio de nota.