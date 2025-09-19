Ibovespa renova recordes em pregão com oscilações modestas e vencimento de opções

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa renovou máximas históricas nesta sexta-feira, voltando a superar os 146 mil pontos no melhor momento, mas as variações foram modestas durante o pregão, em meio a noticiário esvaziado e vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com acréscimo de 0,23%, a 145.838,43 pontos, de acordo com dados preliminares. No melhor momento, chegou a 146.398,76 pontos. Na mínima, marcou 145.495,55 pontos.

O volume financeiro nesta sexta-feira somava R$18,6 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)