Ibovespa renova recordes em pregão com oscilações modestas e vencimento de opções

19/09/2025 17h04

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa renovou máximas históricas nesta sexta-feira, voltando a superar os 146 mil pontos no melhor momento, mas as variações foram modestas durante o pregão, em meio a noticiário esvaziado e vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com acréscimo de 0,23%, a 145.838,43 pontos, de acordo com dados preliminares. No melhor momento, chegou a 146.398,76 pontos. Na mínima, marcou 145.495,55 pontos.

O volume financeiro nesta sexta-feira somava R$18,6 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

