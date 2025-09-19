Topo

Notícias

Ibovespa abre em alta em dia com vencimento de opções

19/09/2025 10h15

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava uma alta discreta nos primeiros negócios desta sexta-feira, orbitando os 146 mil pontos com apoio das ações da Vale, em sessão marcada por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,21%, a 145.808,51 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, registrava variação positiva de 0,07%.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump e Xi Jinping buscam acordo sobre TikTok para romper impasse entre EUA e China

Alison dos Santos conquista a prata nos 400 m com barreira no Mundial de Tóquio

Venezuela lança exercícios militares em ilha no Caribe e acusa os EUA de preparar ofensiva

'Careca do INSS' volta a manifestar à CPMI interesse em falar sobre esquema fraudulento

Hispânicos, ex-militares, aposentados: polícia migratória recruta todos nos EUA

Comissão Europeia propõe novo pacote de sanções contra a Rússia e busca manter EUA como aliado

Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta-feira sanções ao Irã por programa nuclear

Ararinha-azul brasileira está no centro de disputa sobre zoológico da família Ambani na Índia

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 32,5%, afirma Sabesp

Conab projeta novo recorde de 353,8 milhões de t de grãos na safra 2025/26

Superfábrica de mosquitos quer proteger 140 milhões de pessoas da dengue no Brasil nos próximos anos