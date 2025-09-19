Ibovespa abre em alta em dia com vencimento de opções

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava uma alta discreta nos primeiros negócios desta sexta-feira, orbitando os 146 mil pontos com apoio das ações da Vale, em sessão marcada por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,21%, a 145.808,51 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, registrava variação positiva de 0,07%.

(Por Paula Arend Laier)