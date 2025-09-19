Topo

Huawei lança smartwatches com bateria de até 21 dias a partir de R$ 1.999

Huawei Watch GT 6 Pro - Afonso Ferreira
Huawei Watch GT 6 Pro Imagem: Afonso Ferreira
19/09/2025 10h00

A chinesa Huawei anunciou hoje em Paris (França) a sua nova linha de smartwatches apostando pesado na longa duração da bateria: a promessa é de até 21 dias com uma única carga. Foram três modelos apresentados e pré-venda no Brasil está prevista para começar em 1° de outubro.

Huawei Watch GT 6 - R$ 1.999

Huawei Watch GT 6 Pro - R$ 2.499

Huawei Watch Ultimate 2 - 899 euros (o preço em reais não foi divulgado)

Além dos relógios, a companhia ainda apresentou outros produtos: smartphones Huawei Nova 14 e Nova 14 Pro, fone FreeBuds 7i e o notebook MatePad 12 X.

O Guia de Compras UOL acompanhou presencialmente o evento de lançamento e destaca a seguir como são os novos relógios inteligentes.

Huawei Watch GT 6: o mais simples

Relógios Huawei Watch GT 6, à esquerda com caixa de 41 mm e demais com caixa de 46 mm - Divulgação - Divulgação
Relógios Huawei Watch GT 6, à esquerda com caixa de 41 mm e demais com caixa de 46 mm
Imagem: Divulgação

O GT 6 é o modelo mais básico da linha e vem com duas opções de tamanho.

41 milímetros: disponível em cinco cores: roxo, preto, branco, dourado e marrom.

46 milímetros: tem três cores: verde, preto e cinza.

Os dois têm sensores de frequência cardíaca, temperatura, luz ambiente, acelerômetro e giroscópio.

A tela é AMOLED com 1,32 polegadas na versão de 41 mm e de 1,47 polegadas na com 46 mm. Ambos têm a caixa feita em aço inoxidável.

Os aparelhos têm nível de resistência à água de 5 ATM, o que indica que suportam até 50 metros de pressão de água por 10 minutos. A classificação dos relógios é IP69, que significa proteção contra poeira e jatos de água.

Huawei Watch GT 6 Pro: com ecocardiograma

Huawei Watch GT 6 Pro - Afonso Ferreira/UOL - Afonso Ferreira/UOL
Huawei Watch GT 6 Pro nas cores titânio, marrom e preto; à direta Huawei GT 6 com caia de 41 mm na cor roxo
Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Tem tudo o que o modelo de entrada tem, mas se diferencia em dois aspectos. O primeiro é que a caixa do relógio é feita com liga de titânio, que é um material mais resistente.

O segundo ponto é que a versão Pro consegue medir ecocardiograma colocando o dedo no eletrodo que fica no botão lateral. As cores disponíveis são: preto, marrom e titânio (prateado).

Dessa vez o modelo Pro foi lançado apenas com caixa de 46 mm. A geração anterior GT 5 Pro tinha uma versão com caixa de 42 mm.

Duração da bateria

A Huawei afirma que a duração máxima da bateria de 21 dias considera um uso moderado do aparelho. As condições de teste da empresa foram:

  • configurações padrão de fábrica
  • detecção automática de exercícios desativada manualmente
  • 30 minutos de chamadas via Bluetooth por semana
  • 30 minutos de reprodução de áudio por semana
  • monitoramento da frequência cardíaca sempre ativado
  • monitoramento do sono ativado à noite
  • 90 minutos de exercícios, em média, por semana
  • notificações de mensagens ativadas (50 mensagens, seis chamadas e três alarmes por dia)
  • tela do dispositivo ativada 200 vezes por dia.

O uso mais frequente do aparelho, incluindo mais atividade física, detecção automática de exercícios e monitoramento das emoções, pode diminuir a duração da bateria para até 12 dias, segundo a empresa.

Caso seja ativada a opção de tela sempre ligada, a durabilidade da bateria pode cair para até sete dias.

Smartwatches e smartbands da Huawei

