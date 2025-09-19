Huawei lança smartwatches com bateria de até 21 dias a partir de R$ 1.999
A chinesa Huawei anunciou hoje em Paris (França) a sua nova linha de smartwatches apostando pesado na longa duração da bateria: a promessa é de até 21 dias com uma única carga. Foram três modelos apresentados e pré-venda no Brasil está prevista para começar em 1° de outubro.
Huawei Watch GT 6 - R$ 1.999
Huawei Watch GT 6 Pro - R$ 2.499
Huawei Watch Ultimate 2 - 899 euros (o preço em reais não foi divulgado)
Além dos relógios, a companhia ainda apresentou outros produtos: smartphones Huawei Nova 14 e Nova 14 Pro, fone FreeBuds 7i e o notebook MatePad 12 X.
O Guia de Compras UOL acompanhou presencialmente o evento de lançamento e destaca a seguir como são os novos relógios inteligentes.
Huawei Watch GT 6: o mais simples
O GT 6 é o modelo mais básico da linha e vem com duas opções de tamanho.
41 milímetros: disponível em cinco cores: roxo, preto, branco, dourado e marrom.
46 milímetros: tem três cores: verde, preto e cinza.
Os dois têm sensores de frequência cardíaca, temperatura, luz ambiente, acelerômetro e giroscópio.
A tela é AMOLED com 1,32 polegadas na versão de 41 mm e de 1,47 polegadas na com 46 mm. Ambos têm a caixa feita em aço inoxidável.
Os aparelhos têm nível de resistência à água de 5 ATM, o que indica que suportam até 50 metros de pressão de água por 10 minutos. A classificação dos relógios é IP69, que significa proteção contra poeira e jatos de água.
Huawei Watch GT 6 Pro: com ecocardiograma
Tem tudo o que o modelo de entrada tem, mas se diferencia em dois aspectos. O primeiro é que a caixa do relógio é feita com liga de titânio, que é um material mais resistente.
O segundo ponto é que a versão Pro consegue medir ecocardiograma colocando o dedo no eletrodo que fica no botão lateral. As cores disponíveis são: preto, marrom e titânio (prateado).
Dessa vez o modelo Pro foi lançado apenas com caixa de 46 mm. A geração anterior GT 5 Pro tinha uma versão com caixa de 42 mm.
Duração da bateria
A Huawei afirma que a duração máxima da bateria de 21 dias considera um uso moderado do aparelho. As condições de teste da empresa foram:
- configurações padrão de fábrica
- detecção automática de exercícios desativada manualmente
- 30 minutos de chamadas via Bluetooth por semana
- 30 minutos de reprodução de áudio por semana
- monitoramento da frequência cardíaca sempre ativado
- monitoramento do sono ativado à noite
- 90 minutos de exercícios, em média, por semana
- notificações de mensagens ativadas (50 mensagens, seis chamadas e três alarmes por dia)
- tela do dispositivo ativada 200 vezes por dia.
O uso mais frequente do aparelho, incluindo mais atividade física, detecção automática de exercícios e monitoramento das emoções, pode diminuir a duração da bateria para até 12 dias, segundo a empresa.
Caso seja ativada a opção de tela sempre ligada, a durabilidade da bateria pode cair para até sete dias.
*O jornalista viajou a convite da Huawei.
