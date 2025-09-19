Huawei lança smartwatches com bateria de até 21 dias a partir de R$ 1.999

A chinesa Huawei anunciou hoje em Paris (França) a sua nova linha de smartwatches apostando pesado na longa duração da bateria: a promessa é de até 21 dias com uma única carga. Foram três modelos apresentados e pré-venda no Brasil está prevista para começar em 1° de outubro.

Huawei Watch GT 6 - R$ 1.999

Huawei Watch GT 6 Pro - R$ 2.499

Huawei Watch Ultimate 2 - 899 euros (o preço em reais não foi divulgado)

Além dos relógios, a companhia ainda apresentou outros produtos: smartphones Huawei Nova 14 e Nova 14 Pro, fone FreeBuds 7i e o notebook MatePad 12 X.

O Guia de Compras UOL acompanhou presencialmente o evento de lançamento e destaca a seguir como são os novos relógios inteligentes.

Huawei Watch GT 6: o mais simples

Relógios Huawei Watch GT 6, à esquerda com caixa de 41 mm e demais com caixa de 46 mm Imagem: Divulgação

O GT 6 é o modelo mais básico da linha e vem com duas opções de tamanho.

41 milímetros: disponível em cinco cores: roxo, preto, branco, dourado e marrom.

46 milímetros: tem três cores: verde, preto e cinza.

Os dois têm sensores de frequência cardíaca, temperatura, luz ambiente, acelerômetro e giroscópio.

A tela é AMOLED com 1,32 polegadas na versão de 41 mm e de 1,47 polegadas na com 46 mm. Ambos têm a caixa feita em aço inoxidável.

Os aparelhos têm nível de resistência à água de 5 ATM, o que indica que suportam até 50 metros de pressão de água por 10 minutos. A classificação dos relógios é IP69, que significa proteção contra poeira e jatos de água.

Huawei Watch GT 6 Pro: com ecocardiograma

Huawei Watch GT 6 Pro nas cores titânio, marrom e preto; à direta Huawei GT 6 com caia de 41 mm na cor roxo Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Tem tudo o que o modelo de entrada tem, mas se diferencia em dois aspectos. O primeiro é que a caixa do relógio é feita com liga de titânio, que é um material mais resistente.

O segundo ponto é que a versão Pro consegue medir ecocardiograma colocando o dedo no eletrodo que fica no botão lateral. As cores disponíveis são: preto, marrom e titânio (prateado).

Dessa vez o modelo Pro foi lançado apenas com caixa de 46 mm. A geração anterior GT 5 Pro tinha uma versão com caixa de 42 mm.

Duração da bateria

A Huawei afirma que a duração máxima da bateria de 21 dias considera um uso moderado do aparelho. As condições de teste da empresa foram:

configurações padrão de fábrica

detecção automática de exercícios desativada manualmente

30 minutos de chamadas via Bluetooth por semana

30 minutos de reprodução de áudio por semana

monitoramento da frequência cardíaca sempre ativado

monitoramento do sono ativado à noite

90 minutos de exercícios, em média, por semana

notificações de mensagens ativadas (50 mensagens, seis chamadas e três alarmes por dia)

tela do dispositivo ativada 200 vezes por dia.

O uso mais frequente do aparelho, incluindo mais atividade física, detecção automática de exercícios e monitoramento das emoções, pode diminuir a duração da bateria para até 12 dias, segundo a empresa.

Caso seja ativada a opção de tela sempre ligada, a durabilidade da bateria pode cair para até sete dias.

Smartwatches e smartbands da Huawei

