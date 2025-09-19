Topo

Homem mata ex com mais de cem facadas na frente dos filhos dela na PB

Lucas Farias dos Santos é o principal suspeito do crime - Divulgação/Polícia Civil Paraíba
Colaboração para o UOL, em São Paulo

19/09/2025 20h32

Uma mulher de 26 anos foi morta com mais de cem facadas na frente dos filhos, nesta sexta-feira, em João Pessoa (PB). O ex-marido dela e pai das crianças é o principal suspeito do crime.

O que aconteceu

Miclienne Gomes de Sousa foi golpeada em regiões como cabeça, tórax e as costas. O Samu foi acionado, mas a morte foi confirmada ainda no local.

Foram contabilizadas mais de cem facadas em todas as regiões do corpo da vítima, afirmou a perita criminal Thaine Taumaturgo. "Haviam lesões de defesa nas mãos, então provavelmente ela tentou se defender", explicou em entrevista à imprensa.

Principal suspeito do crime é o ex-marido de Miclienne. O homem foi identificado pela Polícia Civil da Paraíba como Lucas Faria dos Santos.

Lucas e Miclienne estavam separados há cerca de um mês. Ele foi até a casa da vítima para buscar os dois filhos que tem com ela, crianças de 4 e 5 anos.

Ex-casal teve uma discussão por motivo desconhecido e Lucas matou a ex-companheira. O crime foi cometido na frente dos filhos.

Após matar Miclienne, Lucas ligou para a própria mãe, que foi até o local. À polícia, a mãe do suspeito disse que aconselhou o filho a não fugir, mas ele empreendeu em fuga.

Polícia Militar da Paraíba faz buscas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado. As autoridades divulgaram a foto de Lucas para ajudar a descobrir seu paradeiro. Quem tiver informações pode avisar às polícias Civil e Militar. O anonimato é garantido.

Corpo de Miclienne foi recolhido e encaminhado ao IML. A polícia não informou quem está responsável pelas crianças. O caso segue sob investigação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

