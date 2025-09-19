Helicóptero militar cai nos EUA com 4 soldados a bordo

Um helicóptero do Exército dos EUA caiu com quatro soldados a bordo, na noite de quarta-feira, e pegou fogo em uma área rural perto de uma base militar no estado de Washington.

O que aconteceu

Conforme autoridades, a base perdeu contato com o helicóptero e, horas depois, conseguiu localizar o local do acidente. Um drone foi enviado à região e se deparou com um incêndio florestal.

Socorristas tiveram dificuldade para chegar ao local. Uma porta-voz do Exército informou que a região é isolada e tem muitas árvores. "É muito rural, de difícil acesso", disse a tenente-coronel Allie Scott.

Incêndio também dificultou trabalho de resgate. "Os policiais localizaram o local do acidente, mas não conseguiram continuar os esforços de resgate, pois o local está em chamas", disse o xerife Derek Sanders, do Condado de Thurston, nas redes sociais.

Estado de saúde dos soldados a bordo do helicóptero não foi divulgado. A causa do acidente está sendo investigada.