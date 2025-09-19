Topo

Notícias

Helicóptero militar cai nos EUA com 4 soldados a bordo

Helicóptero militar cai nos EUA com 4 soldados a bordo - Reprodução/X
Helicóptero militar cai nos EUA com 4 soldados a bordo Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

19/09/2025 11h32

Um helicóptero do Exército dos EUA caiu com quatro soldados a bordo, na noite de quarta-feira, e pegou fogo em uma área rural perto de uma base militar no estado de Washington.

O que aconteceu

Conforme autoridades, a base perdeu contato com o helicóptero e, horas depois, conseguiu localizar o local do acidente. Um drone foi enviado à região e se deparou com um incêndio florestal.

Socorristas tiveram dificuldade para chegar ao local. Uma porta-voz do Exército informou que a região é isolada e tem muitas árvores. "É muito rural, de difícil acesso", disse a tenente-coronel Allie Scott.

Incêndio também dificultou trabalho de resgate. "Os policiais localizaram o local do acidente, mas não conseguiram continuar os esforços de resgate, pois o local está em chamas", disse o xerife Derek Sanders, do Condado de Thurston, nas redes sociais.

Estado de saúde dos soldados a bordo do helicóptero não foi divulgado. A causa do acidente está sendo investigada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump diz que aprecia "aprovação do TikTok" após telefonema com Xi

Corpo de idosa brasileira é encontrado em mata na Argentina; 3 foram presos

Irã considera 'ilegal' a reimposição de sanções pelo Conselho de Segurança da ONU

Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi

Câmara dos EUA aprova projeto para evitar paralisação do governo e texto vai ao Senado

Padrasto mantém enteada em cárcere privado por 22 anos

Trump diz que se reunirá com Xi na cúpula da Apec e viajará para a China no ano que vem

Xi diz a Trump que tema do TikTok deve ser resolvido segundo as 'regras de mercado' (mídia oficial)

Israel pede ao mundo que impeça o Irã de desenvolver uma bomba atômica, após reimposição de sanções

Xi Jinping diz que conversa com Trump foi 'positiva e construtiva', relata a mídia oficial

Russo vinculado a projeto para divulgar 'desinformação política' é preso na República Dominicana