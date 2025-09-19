Hamilton brilha nos treinos livres do GP do Azerbaijão; McLaren tem problemas

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton brilhou ao marcar o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, nesta sexta-feira (19), em Baku, terminando à frente de seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, enquanto a McLaren, que domina a temporada, teve problemas.

Hamilton superou Leclerc e o britânico George Russell (Mercedes) por 74 e 77 milésimos de segundo, respectivamente.

A Ferrari, que conseguiu as últimas quatro poles em Baku, graças a Leclerc, teve grande desempenho e pode surpreender no sábado, quando será disputada a classificação para formar o grid da corrida de domingo.

"Até agora tudo correu bem. Nos trechos longos e em uma volta estamos indo bem. Não temos certeza se vamos escolher pneus macios ou médios amanhã [sábado] e vimos que os muros estão muito próximos da pista", disse o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, em entrevista ao Canal+.

Muitos pilotos, inclusive os da escuderia italiana, tocaram os muros em diferentes pontos do circuito de rua de Baku.

- "Frustrante" -

Os carros da McLaren, no entanto, não foram bem na segunda sessão. O australiano Oscar Piastri, líder do Mundial, foi apenas o 12º. O britânico Lando Norris, por sua vez, bateu e quebrou a suspensão traseira esquerda, terminando em 10º.

Entre as duas McLaren ficou o espanhol Carlos Sainz, da Williams.

"Sim, foi complicado aqui, é frustrante... Gostaria de ter feito algumas voltas com alto consumo de combustível, especialmente com estes pneus [um composto mais macio em relação ao do ano passado], mas é isso, tenho que compensar amanhã", resumiu Norris.

"Complicado, sim. Tivemos altos e baixos, acho que temos o ritmo, só não é fácil aproveitá-lo ao máximo neste momento. Vamos ver o que podemos mudar para amanhã", concordou Piastri, que quer ser o terceiro australiano campeão mundial de Fórmula 1, o primeiro desde Alan Jones em 1980.

A McLaren precisará de uma melhora significativa durante o fim de semana se quer garantir um segundo campeonato de construtores consecutivo.

Atrás dos três primeiros, os novatos Kimi Antonelli (Mercedes) e Oliver Bearman (Haas) conseguiram a quarta e quinta colocações, à frente do atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o 15º.

Os pilotos terão uma terceira e última sessão de treinos livres no sábado, a partir das 5h30 (horário de Brasília), e depois irão para a classificação, a partir das 9h00.

© Agence France-Presse