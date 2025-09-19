Haddad não viajará aos EUA com Lula para priorizar discussões sobre isenção do IR

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, optou por não acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem aos Estados Unidos na próxima semana para focar nas negociações da pauta econômica com o Congresso Nacional, incluindo o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda, informou a pasta nesta sexta-feira.

Lula tem agendas entre 22 e 24 de setembro nos Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O governo tenta avançar com a pauta econômica, que também inclui uma medida provisória que eleva tributos sobre aplicações financeiras, em meio a discussões no Legislativo focadas em temas políticos como a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado e a proposta que exige aprovação do Congresso para que o Supremo Tribunal Federal (STF) abra ações penais contra parlamentares.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamou o relator do projeto do IR, deputado Arthur Lira (PP-AL), para debater o projeto na reunião de líderes partidários da próxima semana, segundo fontes, que também relataram ser possível que o projeto seja votado na Câmara em duas semanas.

A viagem de Lula a Nova York se dará em um contexto de turbulência diplomática, com os EUA tendo aplicado uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, alegando, entre outros pontos, que o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro seria uma “caça às bruxas”.