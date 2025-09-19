Topo

Notícias

Grãos/EUA: transporte ferroviário diminui 6% na semana encerrada em 6 de setembro

19/09/2025 10h05

São Paulo, 19 - O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 22.201 vagões na semana encerrada em 6 de setembro, de acordo com relatório do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa queda de 6% ante a semana anterior e de 3% em relação ao período correspondente do ano passado.Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 251.550 toneladas na semana encerrada em 13 de setembro. O volume representa queda de 30% ante a semana anterior e de 32% em relação a igual período do ano passado.Na semana encerrada em 11 de setembro, 30 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, 50% mais na comparação anual. Nos dez dias a partir de 12 de setembro, a expectativa era de que 55 navios fossem carregados, queda de 8% ante igual período do ano passado.

