Gato Preto consumiu álcool, ecstasy e maconha antes de acidente, diz TV

Samuel Sant'Anna da Costa, influenciador digital conhecido como Gato Preto, consumiu álcool e drogas antes de provocar o acidente em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no dia 20 de agosto. Informação consta no laudo toxicológico do Instituto Médico Legal, divulgado pela TV Globo.

O que aconteceu

Exame de urina testou positivo para álcool, ecstasy e maconha. O caso é investigado pelo 14° Distrito Policial de Pinheiros.

Influenciador é investigado por lesão corporal, embriaguez ao volante, omissão de socorro, fuga do local do acidente. A Secretaria da Segurança Pública foi procurada para esclarecer se Gato Preto será indiciado, mas não se manifestou sobre o laudo.

Bia Miranda e Gato Preto estiveram em festa com bebidas antes do acidente. Vídeos publicados durante a madrugada mostram ambos na festa. Após o acidente, Bia afirmou: "Eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu."

A defesa dele afirma que presta apoio às vítimas da batida. O UOL tenta contato com os advogados para um posicionamento sobre o laudo do IML. O espaço segue aberto para manifestação.

Como foi o acidente

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que Gato Preto colidiu contra outro veículo. O Porsche 911 passou no sinal vermelho e bateu em um HB20 na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O acidente ocorreu na manhã do dia 20. O carro também atingiu um semáforo. O veículo de luxo —um conversível avaliado em R$ 1,5 milhão— ficou destruído.

O passageiro do veículo atingido, um homem de 20 anos, se feriu com a colisão e precisou ser hospitalizado. Em entrevista ao Fantástico, o idoso que dirigia o carro disse que perguntou do que Gato Preto estava rindo após o acidente e foi ameaçado: "ele disse que ia me bater'.

Ao fugir do local, o influenciar foi preso horas depois do acidente em seu apartamento. Ele estava nu e na companhia de outras duas mulheres que também estavam sem roupas.

Gato Preto se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a polícia. O influenciador disse que acolheu às vítimas, mas justificou a evasão por conta da presença de pessoas que filmaram a cena.

Após ser conduzido à delegacia, o influenciador foi liberado e aguarda os resultados dos exames periciais. O carro de luxo foi apreendido e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, embriaguez ao volante, fuga do local e manipulação do acidente.

Quem são Bia Miranda e Gato Preto

Bia Miranda tem 21 anos e ficou famosa ao participar do reality show A Fazenda. Ela é neta da ex-modelo Gretchen e tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, onde publica vídeos sobre rotina, beleza e entretenimento.

Conhecido como Gato Preto, Samuel Sant'anna tem 31 anos e ostenta vida de luxo na internet, com vídeos de carros importados, joias e dinheiro em espécie. Ele tem cerca de 200 mil seguidores no Instagram e costuma publicar conteúdos de ostentação e humor.