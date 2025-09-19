Futuros de ações dos EUA operam estáveis e indicam ganho semanal

Por Purvi Agarwal e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos seguiam estáveis nesta sexta-feira, em uma pausa após recordes na sessão anterior.

O futuro do S&P 500 subia 0,04%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,08%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,03%.

Os três índices devem encerrar com valorização na semana, que foi marcada pelo primeiro corte de juros pelo Fed neste ano, o que reavivou otimismo em torno de ações vinculadas à tecnologia de inteligência artificial.

Investidores devem acompanhar repercussões de uma reunião por telefone entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega chinês, Xi Jinping, em torno do futuro do aplicativo de vídeos curtos TikTok nos EUA.

A ação da FedEx ganhava 5,4% antes da abertura do pregão, depois de divulgar lucro e receita trimestrais acima das estimativas de Wall Street na quinta-feira. O desempenho foi apoiado em corte de custos e entregas domésticas, que ajudaram a compensar volumes internacionais de encomendas mais fracos.

(Por Purvi Agarwal e Sukriti Gupta)