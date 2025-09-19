Em estádio da NFL, com Trump: como será e quem estará no funeral de Kirk

O funeral do ativista conservador Charlie Kirk, morto na semana passada em Utah, será realizado no domingo no estádio State Farm, em Glendale, na região metropolitana de Phoenix, Arizona (EUA). O que sabemos até agora?

Homenagem deve lotar estádio

Casa do Arizona Cardinals, da NFL, tem capacidade para mais de 63 mil pessoas. A inscrição para participar do evento é aberta ao público e pode ser feita online.

Junte-se a nós para celebrar a vida extraordinária e o legado duradouro de Charlie Kirk, uma lenda americana.

Turning Point USA, em post no X

Portões serão abertos às 8h local (12h em Brasília) e programação está agendada para começar às 11h (15h em Brasília). Além do funeral, o Turning Point USA — organização cofundada por Kirk — realizará um culto em homenagem ao ativista.

Vestimenta recomendada é "melhor traje de domingo". A organização orientou os presentes a vestirem vermelho, branco ou azul, ao contrário da tradicional roupa preta usado em eventos do tipo.

Quem participa

Presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou presença. No início da semana, o republicano disse à imprensa que planeja discursar no funeral: "Teremos um estádio, e aposto que esse estádio estará bem lotado, talvez completamente lotado. Vai ser grande. Estarei no estádio e acho que direi algumas palavras".

Organizadores do evento também confirmaram discurso da viúva, Erika Kirk, do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e de outras sete pessoas. São elas: o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; a diretora de Inteligência, Tulsi Gabbard; o apresentador Tucker Carlson; o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller; e o diretor do gabinete de pessoal presidencial da Casa Branca, Sergio Gor.

Evento será teste para o Serviço Secreto

Órgão disse em comunicado que "o planejamento conjunto de segurança está em andamento para o memorial e funeral de Charlie Kirk". Conforme o Serviço Secreto norte-americano, "informações apropriadas relacionadas à segurança pública serão fornecidas conforme o processo for se desenvolvendo nos próximos dias".

Ainda não está claro se memorial foi classificado como evento nacional de segurança especial. Se for esse o caso, a organização receberá recursos adicionais do governo federal, além da garantia da coordenação de autoridades estaduais e locais para reforço da segurança.

Pelo seu tamanho e características, evento em estádio será teste em momento de hostilidades. Uma das características da arena é ter teto retrátil, o que significa que pode estar fechado ou aberto durante o evento. Locais abertos costumam representar dificuldades maiores de monitoramento.

Este local pode ser visto como um alvo atraente para um agente hostil devido à sua visibilidade. O potencial [o funeral] de ser interrompido por uma série de ameaças diferentes, ou mesmo pela ameaça de uma ameaça, é algo em que as autoridades policiais precisam realmente se concentrar e, em seguida, implementar os protocolos de mitigação imediatamente.

Jonathan Wackrow, ex-agente do Serviço Secreto dos EUA, à CNN

Polícia já está no local, segundo a CNN. Conforme a emissora, agentes estão instalando sensores magnéticos e outros equipamentos pelo estádio, inspecionando o interior e o exterior do espaço, e preparando um plano de risco.