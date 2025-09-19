Topo

Notícias

Ciclone provoca virada no tempo, temporais fortes e frio nos próximos dias

A queda na temperatura chegará a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais na segunda-feira - J. Duran Machfee/Estadão Conteúdo
A queda na temperatura chegará a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais na segunda-feira Imagem: J. Duran Machfee/Estadão Conteúdo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 13h44

O avanço de uma frente fria marcará o fim do inverno e o início da primavera nos próximos dias. A alteração climática está associada a um ciclone extratropical, com previsão de temporais e queda na temperatura no Centro-Sul.

O que diz a previsão

A formação da frente fria começa no decorrer de amanhã entre Argentina, Paraguai e o Sul do Brasil, segundo o Climatempo. O quadro deve se estabelecer até a noite e avançar pelo sul do país e para o Mato Grosso do Sul no domingo.

Na região Sul, a previsão é de temporais fortes previstos para sábado e domingo. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo e acúmulo significativo de chuva, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, informou o Inmet.

Início da primavera na segunda (22) será marcada pela frente fria. A queda na temperatura chegará a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sobre o Centro-Oeste e vai atingir o sul de Rondônia.

A frente fria se mantém na terça (23) em algumas regiões. Desta vez, no entanto, o clima estará mais frio no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais, provocando áreas de chuva na maioria das regiões do Sudeste e Centro-Oeste.

A previsão indica ainda que a frente fria deve causar chuva em parte do Sudeste e Centro-Oeste na quarta (24). Há também a possibilidade de tempo instável no sul da Bahia.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

ONU propõe fechar Unaids em 2026 por cortes de financiamento

Divisão de europeus sobre metas climáticas simboliza riscos à COP30 em Belém

Juiz rejeita processo de US$ 15 bilhões de Trump contra o The New York Times

Caças russos violam espaço aéreo da Estônia, diz governo, que denuncia "audácia sem precedentes"

Derrite: 'Maior ladrão de casas de SP' é preso suspeito de ação no Morumbi

Ciclone provoca virada no tempo, temporais fortes e frio nos próximos dias

Reitor de universidade no Texas deixa o cargo por 'doutrinação transgênero'

O que muda nas regras para cobertura fora do rol da ANS após decisão do STF

Câmara de Representantes dos EUA aprova lei para evitar paralisação do governo

'Dizia que nossa separação seria a morte', diz vítima que fugiu de padrasto

Lula: maioria dos deputados é gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo