Defesa diz que Flordelis teve AVC e pede transferência; SAP alega lombalgia

Flordelis no teceiro episódio da série documental "Flordeli: Em Nome da Mãe" - Divulgação/HBO Max
Flordelis no teceiro episódio da série documental 'Flordeli: Em Nome da Mãe' Imagem: Divulgação/HBO Max
do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 12h10

A defesa da ex-deputada Flordelis, condenada a 50 anos de prisão pela morte do próprio marido, pediu transferência dela alegando que a mulher teve um acidente vascular cerebral, informação negada pela Secretaria de Administração Penitenciária do RJ.

O que aconteceu

Flordelis tem "estado realmente grave, que inspira cuidados urgentes" e precisa ser enviada para unidade de saúde adequada, afirmou advogada. Janira Rocha, que representa Flordelis, falou sobre o assunto em vídeo publicado nas redes sociais e disse que os médicos da UPA dentro do Complexo de Gericinó, onde ela está presa, não têm condições de "tirá-la do estado em que está".

Advogada queria transferência para uma unidade de saúde particular, mas descobriu que familiares pararam de pagar o plano de saúde de Flordelis. Segundo ela, o cancelamento foi feito por "falta de recursos" e aconteceu há meses.

Defesa foca no pedido de transferência, mas alega que gostaria que a pastora fosse à prisão domiciliar. "Ela deveria estar em casa, onde poderia ter atenção dos seus familiares e tratar de forma digna a sua saúde", afirmou a advogada.

SAP nega AVC e diz que Flordelis foi internada com um quadro de lombalgia. A condição clínica é caracterizada por dor na região lombar, que pode ser causada por lesões no músculo ou em ligamentos.

Flordelis está no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, dentro de Gericinó. Atualmente, ela cumpre pena no Instituto Penal Talavera Bruce.

Nós não achamos justo que a pastora não tenha um atendimento digno, como não achamos justo que nenhum outro preso, que ninguém, fique em uma situação como a que ela está vivendo.
Advogada Janira Rocha

O UOL procurou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para saber se um pedido de transferência foi protocolado e se há decisão. O texto será atualizado tão logo haja retorno.

