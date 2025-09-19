Topo

Flávio, Damares e aliados chegam à Itália para visita a Zambelli em prisão

Deputada licenciada Carla Zambelli, em audiência na Justiça italiana, no fim de agosto Imagem: TV Globo/Reprodução
do UOL

Janaina Cesar

Colaboração para o UOL, em Roma

19/09/2025 08h31

Os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) e o deputado Cabo Gilberto (PL-PB) chegaram hoje a Roma para visitar a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), presa desde julho na penitenciária feminina de Rebibbia.

O que aconteceu

"É só para uma visita humanitária a Zambelli", disse Girão. "Chegamos hoje e voltaremos amanhã", completou, em conversa com o UOL.

Parlamentares devem ir a evento que terá a presença do líder da ultradireita italiana, o vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini. Flávio disse ao UOL na quarta que foi convidado para o "La tua Pontida Liberi e Forti", que ocorre domingo, em Pontida, a cerca de 600 quilômetros de Roma. Está previsto também um encontro organizado por bolsonaristas que vivem na Itália e nos Estados Unidos.

Girão disse que ele e Damares só viajaram para encontrar Zambelli.

A viagem será custeada com recursos próprios dos senadores, afirmou a equipe do senador do Novo. Segundo a assessoria dos parlamentares, as despesas de deslocamento e estadia serão "integralmente" pagas pelo grupo.

Grupo está hospedado em um hotel quatro estrelas superior. O Cardo Hotel, localizado no bairro EUR, próximo ao local do congresso que acontecerá amanhã, tem diárias que variam de 300 a 1000 euros. O bairro fica a cerca de 20 km da penitenciária.

Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. Por unanimidade (5 a 0), a Primeira Turma do Supremo condenou a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Justiça italiana negou recurso da parlamentar, e ela está presa desde 29 de julho. Advogados pediram para que Zambelli aguardasse o processo de extradição para o Brasil em liberdade ou prisão domiciliar.

