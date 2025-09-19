Topo

Notícias

Flamengo vence e ainda sonha com vaga na final do Mundial de basquete

19/09/2025 13h22

Apenas o líder da chave vai à final, então os brasileiros precisam que o Illawarra vença o NBA G-League United por exatos dois pontos de diferença na partida deste sábado (20), às 6h (horário de Brasília). Desta forma, haveria um tríplice empate no saldo de pontos e o finalista seria o time com mais pontos feitos. Os norte-americanos se classificam mesmo se perderem por um ponto. A equipe australiana fica com a vaga apenas se ganhar por três ou mais pontos.

Quem for à decisão já sabe que terá pela frente o Unicaja, atual campeão. Nesta sexta, o time espanhol venceu o Utsunomiya Brex, do Japão, por 97 a 68, alcançando a segunda vitória em dois jogos e garantindo a liderança do Grupo A. A final está marcada para domingo (21), às 8h. Mais cedo, às 5h, ocorre a disputa de terceiro lugar.

O Flamengo busca o terceiro título mundial após as conquistas de 2014 e 2022. Além do Rubro-Negro, outros dois clubes brasileiros já venceram a competição: o Sírio, em 1979, e o Sesi Franca, em 2023.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz começa neste sábado com seis filmes brasileiros em competição

Tratado de alto-mar alcança as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor

Conselho de Segurança da ONU mantém sanções ao Irã, mas ainda há tempo para adiamento

Casal Macron vai apresentar provas 'científicas' de que primeira-dama é mulher, diz advogado

Milei reconhece que há "pânico político" na Argentina em meio à tempestade financeira

'PEC da Blindagem é um erro que tem que ser derrubado no Senado', diz Caiado; veja entrevista

Zanin, Moraes e Gilmar votam para que só STF autorize buscas no Congresso

Número de refugiados cai pela primeira vez na Alemanha desde 2011

Federação Judaica denuncia alta preocupante do antissemitismo na Espanha

Governo Trump planeja US$6,4 bilhões em vendas de armas para Israel, dizem fontes

Lula recebe Sabino após ultimato do União Brasil para deixar ministério