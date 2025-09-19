Topo

Filho de Zidane muda de nacionalidade esportiva para jogar pela seleção argelina

19/09/2025 16h17

O goleiro Luca Zidane, filho do ídolo francês Zinedine Zidane, mudou de nacionalidade esportiva para competir pela seleção da Argélia, anunciou a federação de futebol do país africano (FAF) nesta sexta-feira (19).

"A Fifa concedeu oficialmente ao goleiro Luca Zinedine Zidane a autorização de representar a seleção nacional argelina", informou a FAF em comunicado.

Luca Zidane, de 27 anos, é jogador do Granada (2ª divisão espanhola) desde julho de 2024.

Segundo filho de Zinedine Zidane, ele defendeu as seleções de base da França e agora representará o país de origem de seus avós paternos.

Revelado pelo Real Madrid, Luca estreou como profissional pelo time merengue em 2018, quando seu pai era o treinador, antes de ser emprestado por uma temporada ao Racing Santander e jogar dois anos no Rayo Vallecano, com o qual conseguiu acesso à elite do Campeonato Espanhol em 2021.

Meses após o fim de seu contrato com o Rayo, assinou em setembro de 2022 com o Eibar (2ª divisão), onde permaneceu até se transferir ao Granada.

A família de Zinedine Zidane é originária de um povoado da província de Bouira, que fica mais de 200 km a leste da capital argelina, Argel.

O ex-astro dos 'Bleus' visitou pelo menos duas vezes a Argélia desde que se aposentou, em 2006. Uma delas em dezembro desse mesmo ano, a convite do então presidente Abdelaziz Bouteflika, e foi recebido como um herói.

abh/iba/mcd/an/cb

© Agence France-Presse

