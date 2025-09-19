Topo

Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz começa neste sábado com seis filmes brasileiros em competição

19/09/2025 16h00

Como todos os anos, o balneário de Biarritz, no litoral sudoeste da França, se transforma no ponto de encontro de atores, diretores, roteiristas, fotógrafos, músicos e amantes do cinema latino-americano. De sábado (20) até sexta-feira (26), o tradicional Cassino à beira-mar será palco de exibições, encontros acadêmicos e shows incluídos na programação da 34ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano. O Brasil participa com seis filmes em competição, além de pré-estreias e sessões especiais. Este ano, o evento terá como grande homenageado o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.

Maria Paula Carvalho, enviada especial da RFI a Biarritz

A programação do Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz 2025 abordará o tema das migrações, assunto explorado tanto na seleção dos filmes participantes, quanto em encontros acadêmicos com o público.

Diretor de longas-metragens como Retratos Fantasmas (2023), Bacurau (2019) e Aquarius (2016), o brasileiro Kleber Mendonça Filho vem a Biarritz apresentar seu novo filme: O Agente Secreto (2025), já premiado em Cannes, que será exibido na sessão de abertura, na noite de sábado.

O filme transporta o espectador para o Brasil de 1977, onde se desenrola a história de Marcelo, um homem que, ao fugir de um passado doloroso, chega ao Recife durante o Carnaval. Kleber Mendonça receberá o "Abraço de Honra" do Festival de Biarritz pelo conjunto de sua obra.

Na mostra competitiva de longa-metragem de ficção, o Brasil será representado por duas produções. O primeiro deles é A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert, que conta a trajetória da catadora de lixo Gal. Para escapar do marido abusivo, ela atravessa São Paulo com os filhos, transformando a fuga em uma suposta aventura. O casal principal é vivido na tela por Shirley Cruz e o cantor Seu Jorge.

Com pré-estreia mundial em Biarritz, o longa As Vitrines, de Flavia Castro, também disputa o prêmio principal.

A história se passa no Chile, em 1973, e retrata o período logo após o golpe de Augusto Pinochet pelo olhar das crianças Pedro e Ana, que se refugiam na embaixada argentina, juntamente com centenas de ativistas de esquerda latino-americanos, enquanto aguardam vistos para deixar o país.

Na categoria documentário, o Brasil é representado pela coprodução franco-brasileira Copan, dirigida por Carine Wallauer, que retrata a rotina no edifício Copan, em São Paulo, símbolo da arquitetura da metrópole, onde convivem moradores de perfis muito distintos.

Este retrato do edifício e seus habitantes revela um país abalado pela corrupção, pelo populismo e por uma democracia em ruínas.

Hora do Recreio, de Lúcia Murat, mescla documentário e ficção para abordar a questão da educação no Brasil. Por meio de experiências familiares, os alunos discutem temas que os afetam, como violência, racismo e feminicídio.

Na mostra competitiva de curtas-metragens, mais dois filmes nacionais estão na disputa. Presépio, de Felipe Bibian, conta a história de Dejair, um ex-combatente da resistência contra a ditadura militar no Brasil. Já Samba Infinito, de Leonardo Martinelli, apresenta a trajetória de Ângelo, que percorre as ruas do Rio de Janeiro acompanhando os cortejos carnavalescos. O filme conta com Gilberto Gil no elenco.

Fora de Competição

Além dos filmes em competição, diversas produções brasileiras serão exibidas em mostras paralelas e sessões especiais, como O Melhor Amigo, de Allan Deberton; O Último Azul, de Gabriel Mascaro ? vencedor do último Urso de Prata no Festival de Berlim; Precisamos Falar (Fuse), de Pedro Waddington e Rebeca Diniz; Malaika, de André Morais; Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza; além dos curtas-metragens Jacaré, de Victor Quintanilha, e A Tragédia do Lobo-Guará, de Kimberly Palermo.

Outro destaque da programação é a coprodução entre Brasil, Argentina, Taiwan e Alemanha Dormir de Olhos Abertos, dirigida por Nele Wohlatz. O longa-metragem Terra Estrangeira (1996), de Daniela Thomas e Walter Salles, que completa quase 30 anos, será exibido em uma sessão especial em Biarritz.

Homenagem a Vargas Llosa

Além de cinema, o Festival de Biarritz dedica sessões especiais à literatura. Neste sábado, está prevista uma homenagem a Mario Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2010 e eleito para a Academia Francesa em 2021, falecido em abril, aos 89 anos. Um debate foi organizado para analisar a obra do consagrado autor peruano.

Entre os convidados desta edição do Festival de Biarritz também está a brasileira Nara Vidal. Romancista, contista, ensaísta, editora e tradutora, a mineira falará de sua obra, na qual explora mecanismos de dominação, silêncios históricos e as contradições da identidade nacional. Seu romance mais recente, Puro, recebeu o Prêmio APCA de Melhor Romance Brasileiro de 2024, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

A América-Latina vista na Europa

O Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz também promoverá uma mesa-redonda sobre o legado de José Mujica, presidente do Uruguai de 2010 a 2015, que morreu em maio, aos 89 anos.

Ex-guerrilheiro tupamaro, ele passou 14 anos na prisão durante a ditadura militar e deixou sua marca na política uruguaia. Pepe Mujica, como era conhecido, exibia um estilo de vida humilde e chamava a atenção internacionalmente por seus discursos humanistas.

Um encontro com o público propõe refletir sobre o impacto de suas reformas progressistas no cenário político latino-americano e global.

A Venezuela de Nicolás Maduro também estará no centro dos debates. Um encontro com diversos convidados internacionais discutirá as incertezas e os desafios políticos e socioculturais enfrentados pelo país.

Outra nação latino-americana que receberá atenção especial em Biarritz é a Bolívia. O país atravessa um período turbulento, marcado por uma grave crise social e econômica, que impacta severamente o cotidiano da população. As lutas feministas na América Latina também terão espaço em Biarritz, sob o prisma do cinema, da literatura e do engajamento jurídico.

