Topo

Notícias

Fed cortou os juros nesta semana para apoiar mercado de trabalho, diz dirigente

São Paulo

19/09/2025 16h20

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o BC dos Estados Unidos cortou os juros em 25 pontos-base em setembro para apoiar mercado de trabalho, o qual se "enfraqueceu bastante" ao longo do último ano. Daly não tem direito ao voto nas reuniões do Fed deste ano.

Em fórum institucional sobre inteligência artificial (IA), a dirigente comentou que parte da desaceleração na criação de empregos tem relação com perspectivas econômicas nos EUA.

"É difícil saber até que ponto a desaceleração do emprego se deve à IA", acrescentou a dirigente do BC norte-americano.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Tratado de alto-mar obtém as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor

Suspensão de Jimmy Kimmel coloca Disney na berlinda e gera protestos

Avó que matou filha para ter guarda do neto é condenada a 27 anos no Paraná

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no Caribe (comunicado)

Rússia apresenta apelação à CIJ para negar responsabilidade por queda do voo MH17

Flávio Bolsonaro e Damares Alves visitam Zambelli em prisão na Itália: 'Falamos de esperança'

Entenda o que é o tratado para a proteção do alto-mar

Governo Trump impõe novas restrições a Harvard, citando preocupações financeiras

Obras e relógios são achados com grupo do 'maior ladrão de mansões de SP'

Suspeitos de matar 4 homens no PR seguem foragidos; defesa alega inocência

Moraes mantém prisão de 'kids pretos' e agente da PF pela trama golpista