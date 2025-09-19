Fechamento do mercado financeiro

Topo

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,25%

Pontos: 145.865,11

Máxima de +0,62% : 146.399 pontos

Mínima estável: 145.496 pontos

Volume: R$ 28,26 bilhões

Variação em 2025: 21,27%

Variação no mês: 3,14%

Dow Jones: +0,37%

Pontos: 46.315,27

Nasdaq: +0,72%

Pontos: 22.631,48

Ibovespa Futuro: -0,13%

Pontos: 146.890

Máxima (pontos): 147.715

Mínima (pontos): 146.475

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,00

Variação: +1,33%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,06

Variação: -1,11%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,71

Variação: +1,78%

Ambev ON

Preço: R$ 12,55

Variação: +0,24%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,68

Variação: -1,46%

Vale ON

Preço: R$ 57,92

Variação: +0,4%

BRF SA ON

Preço: R$ 18,97

Variação: -2,17%

Vale ON

Preço: R$ 57,92

Variação: +0,4%

Itausa PN

Preço: R$ 11,42

Variação: +0,53%

Global 40

Cotação: 732,008 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3204

Venda: R$ 5,3209

Variação: +0,03%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,44

Venda: R$ 5,54

Variação: +0,54%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3270

Venda: R$ 5,3276

Variação: +0,5%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4400

Venda: R$ 5,5210

Variação: +1,06%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3470

Variação: +0,39%

- Euro

Compra: US$ 1,1742 (às 18h31)

Venda: US$ 1,1746 (às 18h31)

Variação: -0,36%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2500

Venda: R$ 6,2510

Variação: -0,27%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4200

Venda: R$ 6,5040

Variação: +0,65%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.705,8 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,75%

