Exportadores dos EUA reportam vendas de 206 mil t de milho a locais não revelados

19/09/2025 11h35

São Paulo, 19 - Exportadores privados reportaram vendas de 206,46 mil toneladas de milho, com entrega em 2025/26, para destinos não revelados, informou nesta sexta-feira, 19, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

