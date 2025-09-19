Topo

Notícias

Ex-ministro de Bolsonaro acena para redução de penas no 8 de janeiro

São Paulo

19/09/2025 22h22

O ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro e atual presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira (PP-PI), sinalizou que pode apoiar o projeto de lei que prevê a redução das penas para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com essa sinalização, a proposta de anistia ampla, geral e irrestrita perde força entre os aliados do ex-presidente.

O aceno foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto. Até então defensor da anistia ampla, Ciro passou a falar abertamente sobre a possibilidade de dosimetria de penas.

Ciro foi um dos convidados de Paulinho para debater a construção do texto junto ao ex-presidente Michel Temer. No vídeo, publicado na noite de quinta-feira, 18, o senador afirmou. "Vim falar um pouco do que a gente está pensando: um projeto que possa anistiar as pessoas... não é bem anistiar, mas diminuir a pena das pessoas."

Ele também destacou que outras pautas precisam ser priorizadas pelo Congresso. "Nós temos que cuidar mesmo, Paulinho, da segurança, da saúde e da educação das pessoas. Essa é a nossa missão".

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ex-ministro de Bolsonaro acena para redução de penas no 8 de janeiro

Alessandro Vieira, contrário à PEC da Blindagem, é escolhido como relator da proposta no Senado

Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia criticam relator da PL da Anistia; 'Piada'

Trump manda repórter ficar quieta em entrevista e a chama de 'desagradável'

Sabesp amplia de 8 para 10 horas período de redução de pressão no abastecimento noturno de água

Governo de Trump impõe novas restrições ao acesso de Harvard a fundos

Pela primeira vez, PM do RJ é condenado por mau uso de câmera corporal

TRF1 suspende decisão que prorrogava patente dos medicamentos Victoza e Saxenda

Clima: Inmet alerta para "perigo" de tempestades na região sul no domingo

Anistia: relator diz que projeto beneficiará todos, inclusive Bolsonaro, mas sem afrontar o STF

Alessandro Vieira será o relator da PEC da Blindagem na CCJ do Senado