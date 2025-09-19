Topo

Eurogrupo define diretrizes para teto de uso e emissão do futuro euro digital

O Eurogrupo anunciou nesta sexta-feira, 19, um avanço no desenho institucional do euro digital. Em comunicado, os ministros afirmaram ter chegado a um consenso sobre o teto para os limites de detenção e para a emissão final da moeda digital. O presidente do colegiado, Paschal Donohoe, avaliou que o acordo sobre a governança "sinaliza a determinação coletiva" em levar o projeto adiante e reforçou que "assegurar um futuro digital para a nossa moeda é essencial para o euro".

Donohoe destacou que as discussões buscaram um equilíbrio entre os diferentes atores envolvidos, respeitando os mandatos institucionais.

Segundo ele, há "consciência pública e necessidade de confiança em relação ao projeto", razão pela qual os debates têm recebido tempo e consideração.

O texto agora segue para o Conselho, que continuará a redação legal.

Os ministros também aprovaram o programa de trabalho até meados de 2026, com foco em coordenação orçamentária, integração dos mercados de capitais, união bancária e fortalecimento do papel internacional da moeda comum.

Para Donohoe, o plano reflete "a força e o impacto das decisões coletivas" do bloco.

