Estônia pede reunião de emergência da Otan após incursão de caças russos

19/09/2025 14h40

O primeiro-ministro estoniano, Kristen Michal, anunciou nesta sexta-feira (19) que seu país solicitará uma reunião de emergência da Otan após relatar que três caças russos MiG-31 violaram seu espaço aéreo. 

"Uma violação desse tipo é totalmente inaceitável. O governo estoniano decidiu solicitar consultas, nos termos do Artigo 4 da Otan", disse Michal, referindo-se ao mecanismo da Otan que exige que os países informem uns aos outros se houver riscos à "sua integridade territorial, independência política ou segurança".

© Agence France-Presse

