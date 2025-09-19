Estônia denuncia violação 'sem precedentes' de seu espaço aéreo por três caças russos

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia denunciou que três caças russos MIG-31 violaram o espaço aéreo deste país báltico, membro da União Europeia (UE) e da Otan, nesta sexta-feira (19).

"A incursão ocorreu sobre o Golfo da Finlândia, onde três caças MIG-31 da Federação da Rússia entraram no espaço aéreo estoniano (...) e permaneceram lá por um total de 12 minutos", afirmou a Chancelaria em um comunicado.

"A Rússia já violou o espaço aéreo estoniano em quatro ocasiões este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, da qual participaram três aviões de combate (...), é de uma audácia sem precedentes", declarou o chefe da diplomacia estoniana, Margus Tsahkna, citado no comunicado.

"Este tipo de ato não pode ser tolerado e deve ser sancionado com medidas políticas e econômicas rápidas", acrescentou o chanceler no X.

O Ministério informou ter convocado o encarregado de negócios da embaixada da Rússia para protestar contra a violação.

As violações anteriores ocorreram em 13 de maio, 22 de junho e 7 de setembro.

Os países bálticos, todos eles firmes apoiadores da Ucrânia, mas que não possuem aviões de combate próprios, confiaram a vigilância de seu espaço aéreo a outros aliados da Otan, que assumem essa tarefa em turnos. Desde agosto, a missão está a cargo da aviação italiana.

