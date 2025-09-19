Esta mochila para notebook faz sucesso e protege contra umidade; confira

Se você precisa transportar o seu notebook com frequência, é essencial ter uma mochila que consiga armazená-lo com segurança. Uma dica de produto que faz sucesso é o da Lenovo, que comporta aparelhos de até 15,6 polegadas.

O modelo registra mais de 47 mil avaliações na Amazon e mais de 3 mil compras recentes. Veja mais detalhes do produto e o que diz quem já comprou a seguir:

O que a Lenovo diz sobre a mochila?

Capacidade de 38 litros;

Comporta notebooks de até 15,6 polegadas;

É feita de poliéster e tem fechamento com zíper;

Tem tecido que protege da umidade;

Vem com um compartimento principal espaçoso, para livros e outros itens;

Possui bolsos para dispositivos móveis e demais pertences.

O que diz quem comprou?

São mais de 47 mil avaliações de quem comprou o produto na Amazon, e nota 4,8 (de no máximo 5). Veja algumas opiniões de consumidores.

Material de boa qualidade, firme, traz segurança ao transportar seu notebook. (...) A parte do notebook poderia ser um pouco mais acolchoada, mas ainda assim é muito bom. Tem lugares pra colocar mouse, fone . Carlos Henrique

Bolsa muito boa, material de qualidade, bom espaço interno, recomendo. A única queixa é que eu pedi preta e a que veio é um pouco mais clara, mas mesmo assim é bonita. Helainne Cristhina Santos de Oliveira

Ótimo acabamento, muito confortável, impermeável. Wesley Barros

Comprei para presentear um amigo professor. Ele amou, usa todo dia e sempre que vejo, a bolsa está abarrotada de coisa. Comprei o item em maio e agora, em setembro, ela tem segurando uma barra bem pesada. Tanto que até penso em comprar uma para mim. Everaldo

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam que a mochila tem alguns problemas na costura das alças. Veja abaixo:

A mochila é boa, porém, a alça esquerda começou a descosturar após uns 4 a 5 meses de uso. A única coisa que eu levo diariamente dentro da mochila é um notebook muito leve (ultra fino), seu carregador e uma agenda. Ou seja... Peso excessivo não foi. Rennan Araújo

As alças estão começando a descosturar, uso ela todos os dias carregando +-3kg de carga Damasceno

A mochila é bem legal, mas frágil. Com pouco tempo de uso já descosturou. Marcela

