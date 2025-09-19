Topo

Notícias

Esta mochila para notebook faz sucesso e protege contra umidade; confira

Mochila Lenovo para notebook tem visual minimalista - Reprodução/Amazon
Mochila Lenovo para notebook tem visual minimalista Imagem: Reprodução/Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

19/09/2025 05h30

Se você precisa transportar o seu notebook com frequência, é essencial ter uma mochila que consiga armazená-lo com segurança. Uma dica de produto que faz sucesso é o da Lenovo, que comporta aparelhos de até 15,6 polegadas.

O modelo registra mais de 47 mil avaliações na Amazon e mais de 3 mil compras recentes. Veja mais detalhes do produto e o que diz quem já comprou a seguir:

O que a Lenovo diz sobre a mochila?

Capacidade de 38 litros;

Comporta notebooks de até 15,6 polegadas;

É feita de poliéster e tem fechamento com zíper;

Tem tecido que protege da umidade;

Vem com um compartimento principal espaçoso, para livros e outros itens;

Possui bolsos para dispositivos móveis e demais pertences.

O que diz quem comprou?

São mais de 47 mil avaliações de quem comprou o produto na Amazon, e nota 4,8 (de no máximo 5). Veja algumas opiniões de consumidores.

Material de boa qualidade, firme, traz segurança ao transportar seu notebook. (...) A parte do notebook poderia ser um pouco mais acolchoada, mas ainda assim é muito bom. Tem lugares pra colocar mouse, fone. Carlos Henrique

Bolsa muito boa, material de qualidade, bom espaço interno, recomendo. A única queixa é que eu pedi preta e a que veio é um pouco mais clara, mas mesmo assim é bonita. Helainne Cristhina Santos de Oliveira

Ótimo acabamento, muito confortável, impermeável. Wesley Barros

Comprei para presentear um amigo professor. Ele amou, usa todo dia e sempre que vejo, a bolsa está abarrotada de coisa. Comprei o item em maio e agora, em setembro, ela tem segurando uma barra bem pesada. Tanto que até penso em comprar uma para mim. Everaldo

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam que a mochila tem alguns problemas na costura das alças. Veja abaixo:

A mochila é boa, porém, a alça esquerda começou a descosturar após uns 4 a 5 meses de uso. A única coisa que eu levo diariamente dentro da mochila é um notebook muito leve (ultra fino), seu carregador e uma agenda. Ou seja... Peso excessivo não foi. Rennan Araújo

As alças estão começando a descosturar, uso ela todos os dias carregando +-3kg de carga Damasceno

A mochila é bem legal, mas frágil. Com pouco tempo de uso já descosturou. Marcela

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Essa mini câmera fotográfica é o presente perfeito para as crianças. Além de capturar os momentos especiais com fotos e vídeos, ela é super intuitiva e fácil de usar. Curtiu? Link na bio #guiadecomprasuol #tiktokmefezassistir #minicamera #criancas #brinquedos ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Veto dos EUA à paz e crise em Gaza reacendem debate sobre Estado palestino na ONU

Bolsonaro se surpreendeu com 311 votos, mas criticou aceno de anistia light

Barris de metal são encontrados no mar dos EUA, conteúdo ainda é misterioso

Vítima de abusos que teve 3 filhos do padrasto foge após 22 anos em cárcere

'Reprovável', 'inconstitucional': juristas analisam a PEC da Blindagem

Em estádio da NFL, com Trump: como será e quem estará no funeral de Kirk

Quem são os suspeitos identificados por elo com assassinato de ex-delegado

Irmãos separados em sequestro por janela de trem se encontram após 50 anos

De olho em 2026, Fufuca ignora ultimato de partido e declara voto em Lula

'Princesinha do crime': quem é a presa resgatada de presídio em SP

Com direito a gol relâmpago, Flamengo derrota Estudiantes no Maracanã