Escritora mineira lança livro sobre memória, esquecimento e Alzheimer

19/09/2025 12h51

A escritora mineira Flávia Péret, também professora de criação literária e pesquisadora, lançou o livro Coisas presentes demais, da Relicário Edições, em que narra a reaproximação com a avó de 94 anos, diagnosticada com Alzheimer.

"É um romance em fragmentos. É um romance inspirado na vida da minha avó e da minha relação com ela, mas a partir de fragmentos. Ele tem ficção e realidade", disse Flávia.

A autora conta que a avó mora em uma casa de repouso em Belo Horizonte desde que foi diagnosticada com a doença, aos 89 anos. Ela tem Alzheimer avançado, mas ainda não chegou à fase mais grave, pois ainda se alimenta e fala.

"Na pandemia, ela teve uma piora muito grande. Morava sozinha em Mariana, no interior de Minas Gerais, em uma casa cheia de escadas. Na transição de ir para uma casa de repouso, registrou piora muito grande. Passou a não reconhecer filhos e netos. Em Mariana, ela tinha uma horta maravilhosa. Num ataque de fúria que ninguém entendeu, mas era o Alzheimer já, ela mandou destruir a horta", lembra Flávia.

A autora recorda ainda que no mesmo dia em que sua avó mandou destruir a horta, começou a escrever sobre essa situação. "Eu construí o livro a partir desse episódio, mas já entrando na casa de repouso. O resumo do livro é uma neta que vai visitar sua avó semanalmente numa casa de repouso. Eu vou contando da nossa relação e vou tecendo vários comentários sobre memória, esquecimento, Alzheimer. É um livro sobre esse enigma que é a memória. O livro narra o reencontro da neta com a avó e a escrita me deu esse presente".

Em suas pesquisas, Flávia relata que o Alzheimer é um problema de saúde pública ligado ao desenvolvimento do país. "Tem algo da saúde pública que pode ser melhorado, a alimentação, o estilo de vida. Ainda é um grande tabu as famílias terem vergonha de falar que um familiar tem Alzheimer. Poder falar sobre isso é muito importante".

No Rio de Janeiro, haverá dois eventos de lançamento do livro.

Dia 23 | Quinta | 9h

Faculdade de Letras | UFRJ | sala H-319

Seminário Quase-ficções

Palestra-performance "A memória é uma obra de ficção"

+

Lançamento de _*Coisas presentes demais*_

Dia 25 | Sábado | 16h

Janela Livraria | Rua Maria Angélica, 171B | Jardim Botânico

Roda de conversa com a autora, Danielle Magalhães, Luiza Leite e Tais Bravo

+

Tarde de autógrafos com Flávia Péret

