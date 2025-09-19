Empresário paulistano fica pessimista em agosto, após 3 meses de otimismo, diz FecomercioSP

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) paulistano caiu 3% em agosto ante julho, para 99,8 pontos, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). A leitura, inferior a 100 pontos, demonstra pessimismo no setor, após três meses seguidos de melhora no sentimento dos empresários.

A piora no desempenho do índice entre julho e agosto foi puxada pelo Índice de Expectativas do Empresário, um dos componentes do Icec, que recuou 4,1%, para 123,2 pontos.

Entre os demais componentes, o Índice das Condições Atuais caiu 3,2%, para 73,9 pontos, completando 30 meses abaixo do limiar de 100 pontos, e o Índice de Investimento teve queda de 1,4%, para 102,3 pontos.

A FecomercioSP aponta que a piora nas expectativas reflete o nível elevado dos juros, assim como preocupações com o aumento de impostos e a ausência de cortes de gastos pelo governo.

"Apesar de o segundo semestre ser tradicionalmente o melhor período para vendas no setor, o cenário é de desconfiança e preocupação diante da desaceleração da atividade econômica", disse a FecomercioSP em nota.

Os empresários também estão menos interessados em expandir os próprios negócios. O índice que mede essa intenção caiu 1,9% em agosto, para 105,7 pontos, depois de ter atingido em julho o maior nível desde janeiro.

"O indicador vinha se beneficiando de datas comemorativas, mas voltou a cair, influenciado principalmente pela diminuição da intenção de contratação", disse a FecomercioSP.

A Expectativa para Contratação de Funcionários (ECF) recuou 3,1%, para 114,7 pontos, enquanto o Índice de Nível de Investimento das Empresas (NIE) apresentou leve queda de 0,4% em agosto, marcando 96,7 pontos.