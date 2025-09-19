Eduardo ataca 'acordo infame' e insinua que EUA podem punir Paulinho

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou as negociações do Congresso para reduzir as penas de Jair Bolsonaro (PL) e outros envolvidos nos atos golpistas. Ele insinuou que o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do "PL da dosimetria", pode ser alvo de sanções dos Estados Unidos.

O que aconteceu

O filho do ex-presidente disse que Paulinho propõe um "acordo indecoroso e infame". Para ele, a anistia "ampla, geral e irrestrita" não está sob negociação e "não há qualquer possibilidade" de aceitar a dosimetria das penas. Paulinho já afirmou que o perdão está descartado e que trabalha em um texto para reduzir as penas.

Eduardo insinuou que Paulinho pode sofrer sanções. "Um conselho de amigo, muito cuidado para você não acabar sendo visto como um colaborador do regime de exceção. Alguém que foi posto pelo Moraes para enterrar a anistia ampla, geral e irrestrita. Pois, assim como está expresso na lei, TODO colaborador de um sancionado por violações de direitos humanos é passível das mesmas sanções", escreveu.

"Se estão dispostos a me testarem, boa sorte", ameaçou o filho do ex-presidente. Em um vídeo publicado no X, ele comparou Moraes a Adélio Bispo, preso por dar uma facada em Bolsonaro em 2018. "Por que eu vou fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Não há diferença entre Moraes e Adélio Bispo", disse.

Eduardo também atacou Michel Temer (MDB). O ex-presidente se reuniu com Paulinho ontem à noite, em São Paulo, para discutir o PL da dosimetria. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participou por videoconferência. De lá, ligaram para os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, como mostrou a colunista do UOL Amanda Klein.

Deputado Paulinho da Força, vou retribuir o conselho que me deu, sobre colocar a mão na consciência. Entenda de uma vez por todas: eu não abri mão da minha vida no Brasil e arrisquei tudo para trazer justiça e liberdade para meu povo em troca de algum acordo indecoroso e infame como o que está propondo.