Dólar sobe após abertura em sintonia com o exterior

(Reuters) - O dólar abriu a sexta-feira em alta ante o real, acompanhando o avanço da moeda norte-americana ante a maior parte das demais divisas, em uma sessão de agenda esvaziada de indicadores tanto no Brasil quanto no exterior.

Às 9h11, o dólar à vista subia 0,22%, aos R$5,3312 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,42%, a R$5,3425.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,33%, aos R$5,3193.

O Banco Central fará às 10h30 dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) no valor total de US$2 bilhões, para rolagem do vencimento de outubro. Às 11h30, o BC realiza leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabricio de Castro)