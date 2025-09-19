CORREÇÃO- Dólar à vista fecha em alta de 0,02%, a R$5,3205 na venda

(Corrige primeiro parágrafo para esclarecer que esta será a quarta queda semanal consecutiva do dólar, e não a terceira)

(Reuters) - O dólar fechou a sexta-feira praticamente estável no Brasil, em meio a uma agenda esvaziada de indicadores e eventos econômicos, mas ainda assim a divisa completou a semana com uma baixa acumulada ante o real -- a quarta queda semanal consecutiva.

Apesar do avanço firme ante boa parte das demais divisas no exterior, o dólar à vista fechou a sexta-feira com leve alta de 0,02% no Brasil, aos R$5,3205. Na semana a divisa acumulou queda de 0,62% e, no ano, baixa de 13,89%.

Às 17h05, na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,23%, aos R$5,3320.

(Por Fabrício de Castro)