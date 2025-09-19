Dez países reconhecerão o Estado palestino na segunda-feira, diz assessor presidencial francês

Dez países, entre eles a França, reconhecerão o Estado palestino na próxima segunda-feira (22), em uma conferência à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, disse um assessor do presidente francês, Emmanuel Macron, nesta sexta-feira (19).

Os "dez países que decidiram" prosseguir com o "reconhecimento do Estado da Palestina" são "Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido e San Marino", além da França, especificou o assessor.

A fonte acrescentou que o anúncio será feito na segunda-feira, 22 de setembro, em uma conferência em Nova York à margem da Assembleia Geral da ONU.

Israel se opõe ao reconhecimento internacional de um Estado palestino e afirmou que tal gesto recompensa o movimento islamista armado Hamas, cujo ataque em território israelense em 7 de outubro de 2023 iniciou a guerra em Gaza.

Funcionários israelenses ameaçaram abertamente a França com represálias diplomáticas e com a anexação da Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, caso se concretize o reconhecimento internacional.

"Nosso programa é positivo. Não é um programa de represálias nem de contra-represálias. Estamos fazendo um esforço de paz", afirmou a presidência francesa em relação às ameaças israelenses.

No entanto, "a anexação da Cisjordânia é uma linha vermelha clara", acrescentou o Palácio do Eliseu. "É, evidentemente, a pior violação possível das resoluções das Nações Unidas".

