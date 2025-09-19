Topo

Detenta condenada por furto é resgatada de presídio na zona oeste de SP e foge

São Paulo

19/09/2025 14h30

Uma detenta condenada por furto conseguiu fugir do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Feminino do Butantã, zona oeste de São Paulo, na manhã de quinta-feira, 18.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) disse que instaurou um procedimento para apurar o resgate dela da unidade prisional. Não há informação sobre quem a ajudou a sair da prisão.

De acordo com a secretaria, a Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região, enquanto a Polícia Civil conduz a investigação do caso.

A SAP disse ainda que colabora com as autoridades e adotará todas as medidas cabíveis.

