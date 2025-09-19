De olho em 2026, Fufuca ignora ultimato de partido e declara voto em Lula

Interessado em uma das vagas para o Senado em 2026, o ministro do Esporte, André Fufuca, tem ignorado a orientação de seu partido, o PP, para desembarcar do governo Lula (PT) e já declarou seu apoio à possível reeleição do petista no ano que vem.

O que aconteceu

Fufuca antecipou seu voto em Lula para 2026. Durante a Caravana Federativa no Maranhão, realizada no dia 12 de setembro, reuniu ministros do governo federal e o governador, Carlos Brandão (PSB), em São Luís, para anunciar investimentos no estado. Em vídeo obtido pelo UOL e confirmado com pessoas que estavam no local, o ministro falou em gratidão pelo presidente e de retribuir com apoio.

Eu queria dizer que o meu partido é o Progressistas, mas, em 2026, eu vou pagar com gratidão a quem eu sou grato. Eu vou pagar votando em Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil. Gratidão se paga com gratidão.

André Fufuca, ministro do Esporte, durante seu discurso na caravana

Deputado com três mandatos, Fufuca planeja um salto na carreira política. O ministro já anunciou seu desejo de concorrer a uma das duas vagas que o Maranhão terá para o Senado em 2026. A melhor chance de realizar o sonho é com o apoio de Lula.

O Maranhão é considerado reduto Lulista e conta com aliados do PSB, PDT e PSD. O estado foi responsável por 71,14% dos votos válidos que Lula recebeu no segundo turno das eleições em 2022. A base forte no estado influencia até mesmo parlamentares de partidos de oposição, como o deputado Josimar Maranhãozinho (PL), que costuma contrariar a posição da sigla e votar com o governo.

Fufuca terá de disputar um lugar na chapa com grandes aliados de Lula. Em busca da reeleição no Senado, o líder do PDT, Weverton Rocha (PDT), e Eliziane Gama (PSD), vão buscar a renovação de seus mandatos ao lado de Lula. Ambos são apoiadores de longa data do petista. A senadora é uma das pontes do governo com os evangélicos.

Orgulho de ser ministro

Ministro ignorou o ultimato, segue com os trabalhos no ministério e agendas com Lula. Publicamente, Fufuca nega a saída da pasta e afirma que "cumpre rigorosamente a sua agenda institucional". O chefe da pasta de Esporte esteve ao lado do presidente no 7 de Setembro e há poucos dias celebrou dois anos no cargo.

Aliados do ministro sinalizam que ele não deve desembarcar do governo. Pessoas próximas a Fufuca disseram que ele considerou o anúncio da saída um "erro". Colegas de partido e Câmara afirmam que Fufuca sempre teve posições firmes e conseguiu vencer a resistência do presidente da sigla, Ciro Nogueira, a sua ida para o ministério. A mesma vitória é esperada agora, após o ultimato.

Urgente: Ministro Fufuca acaba de declarar apoio e voto em Lula para 2026 mesmo com orientação do PP de Ciro Nogueira para ele deixar o governo

Declaração ocorreu em agenda do presidente Lula Hoje no Maranhão pic.twitter.com/z6OaIqf2I0 -- Pesquisa Eleições (@EleicaoBr2026) September 11, 2025

Confiança conquistada

Fufuca ganhou confiança de Lula aos poucos. Ele ingressou no governo em setembro de 2023, substituindo a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, como um nome fisiológico entre as investidas do governo para melhorar a relação com o Congresso.

Então líder do PP na Câmara, seu fiador foi Arthur Lira (PP-AL), que era presidente da Casa. À época, o próprio Lula brincava que o cargo era do partido e que não havia tido uma preferência específica por Fufuca, de quem pouco sabia.

O quadro mudou. Em conversas privadas, Fufuca se tornou um dos grandes defensores do presidente, assim como outros ministros do centrão, que ideologicamente são mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da centro-direita, a exemplo do ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho (União-MA), mas deixou o governo rasgando elogios ao petista.

Lula também passou a respeitar seu empenho na pasta e na articulação. Mais discreto, Fufuca se empenhou em todos os (vários) episódios de crise entre Executivo e Legislativo —os últimos deles já sob presidência de Hugo Motta (Republicanos-PB) na Câmara— e mostrou interesse nos assuntos do Esporte.

A declaração pública também repercutiu bem no Planalto. Pessoas próximas ao presidente dizem que a característica que ele mais valoriza na política é lealdade e costuma montar suas equipes assim —não à toa, aliados que seguiram ao seu lado durante os anos da operação Lava Jato e da prisão ganharam destaque na campanha de 2022 ou no governo.

Ontem, União Brasil reaforçou pressão e deu 24 horas para os filiados deixarem o governo. O partido antecipou o prazo inicial de 30 dias para que o ministro do Turismo, Celso Sabino, e demais filiados entreguem seus cargos depois de acusações contra o presidente da sigla, Antônio Rueda. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

PP não fez determinação similar, isso dá mais espaço para que Fufuca permaneça no cargo. Os dois partidos entraram com pedido na Justiça Eleitoral para se tornarem uma federação.

Uma mão lava a outra

Lula também quer permanência de ministro. O interesse pelo apoio é mútuo. Não só Fufuca depende de Lula no Maranhão, como o presidente quer garantir os palanques mais fortes possíveis em todos os estados. Ter lideranças que não sejam do seu eixo político, como o ministro centrista, é importante.

Maranhão tem ainda uma peculiaridade: seus apoios tradicionais racharam. O atual governador, Carlos Brandão (PSB), brigou com a base do ex-governador Flávio Dino, hoje ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), de quem foi vice, e também rompeu com seu atual vice, Felipe Camarão (PT), dificultando o apoio em 2026.

Lula quer resolver esse xadrez. Sem poder contar com Dino, político mais popular do estado, no palanque, o presidente quer tentar agradar a gregos e troianos (ou, a dinistas e brandistas) para garantir Camarão no governo e um palanque robusto em um estado em que é bem avaliado.