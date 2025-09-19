Topo

Notícias

Crescimento da economia espanhola em 2024 é revisado para cima, em 3,5%

19/09/2025 09h53

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revisou para cima o crescimento do Produto Interno Bruto espanhol em 2024, a 3,5%, três décimos acima da última estimativa, segundo uma revisão habitual do órgão. 

O crescimento do PIB de 2023 foi, no entanto, revisado para baixo,  a 2,5%, dois décimos abaixo do cálculo anterior, informou o INE nesta sexta-feira(19) em nota. 

O PIB de 2022 também foi alterado, com um crescimento de 6,4%, dois décimos a mais que o anunciado. Este dado já é definitivo, enquanto os relativos aos dois últimos anos são provisórios e serão revisados novamente em setembro de 2026, lembrou o INE. 

As alterações fazem parte do ciclo habitual de revisões dos três últimos anos realizado pelo instituto e o Banco da Espanha, utilizando dados do governo. 

As previsões para o futuro próximo da quarta maior economia da zona euro continuam otimistas, segundo o governo espanhol, que na terça-feira aumentou um décimo, para 2,7%, a previsão de crescimento do PIB em 2025. 

"Também temos perspectivas positivas até o ano de 2028, com um crescimento robusto, equilibrado e sustentado em bases sólidas", celebrou o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, que espera a aceleração da economia se mantenha e o crescimento seja ainda maior este ano. 

No primeiro trimestre de 2025, o PIB espanhol continuou sua trajetória positiva e avançou 0,6%, enquanto o segundo registrou um aumento de 0,7%. 

Assim como o governo, o Banco da Espanha elevou nesta semana sua previsão de crescimento para 2025, a 2,6%, dois décimos acima de sua última estimativa e um acima das projeções do Fundo Monetário Internacional (2,5%).

rs/mdm/pb/jc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Crescimento da economia espanhola em 2024 é revisado para cima, em 3,5%

Exército israelense calcula que 'quase 480.000' palestinos fugiram da Cidade de Gaza

Rai Benjamin tem resultado confirmado após recurso e é campeão, Alison dos Santos leva a prata

União Europeia propõe novo pacote de sanções contra a Rússia focado em combustíveis

Alison dos Santos é campeão mundial dos 400 m com barreira após desclassificação de Rai Benjamin

Presos há 8 meses, casal de idosos britânicos é libertado no Afeganistão

Macron sobe ao topo de Notre-Dame e inaugura torres restauradas com escada monumental inspirada em Da Vinci

Japão não planeja reconhecer Estado palestino por enquanto, diz chanceler

Corpos são encontrados no PR; suspeita é de que sejam de 4 homens que foram cobrar dívida

Iraque diz que líder graduado do Estado Islâmico foi morto na Síria

Inmet alerta para possibilidade de La Niña na safra 2025/26